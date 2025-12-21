Состояние Илона Маска превысило 700 млрд долларов, cогласно новой оценке журнала Forbes.
Пять дней назад Forbes оценивал состояние Маска в 677 млрд долларов, cейчас оно достигло 749 млрд. Скачок произошел после решения Верховного суда штата Делавер.
Суд отменил решение нижестоящей инстанции, признавшей недействительным вознаграждение Маска в виде опционов на акции Tesla общей стоимостью 139 млрд долларов.
Тогда суд посчитал, что совет директоров Tesla был недостаточно независим при его одобрении. После решения Верховного суда штата Дэлавер Forbes увеличил свою оценку состояния Маска на 69,5 млрд долларов.
Сейчас предприниматель ближе к статусу триллионера, чем к утрате титула самого богатого человека в мире, отмечал Forbes. Отрыв главы SpaceX от второго номера в рейтинге миллиардеров — сооснователя Google Ларри Пейджа с состоянием в 252 млрд долларов — составляет 425 млрд.
С марта 2020 года состояние Илона Маска увеличилось более чем в 25 раз ― с 24,6 млрд долларов. Уже в январе 2021-го предприниматель вышел на первое место среди богатейших людей с 190 млрд. В ноябре 2021-го он достиг отметки в 300 млрд, в декабре 2024-го ― 400 млрд. В октябре 2025-го его состояние превысило 500 млрд долларов — рубеж, который кроме него никто еще не преодолел. Отметки в 300 млрд и в 400 млрд достигал кроме Маска лишь основатель Oracle Ларри Эллисон.