В парке развлечений «Остров мечты» начали строить аттракцион со сплавом по «горной реке»

Фото: «Остров мечты»/«ВКонтакте»

На  территории парка развлечений «Остров мечты» в Москве начали монтаж  водного аттракциона — сплава по «горной реке». Об этом сообщает ТАСС.

«Посетителей ждет четверть километра стремительных водных порогов, неожиданных поворотов и захватывающих спусков с высоты более 12 метров. Специально разработанная система лифта поднимает плоты с пассажирами на вершину маршрута, откуда начинается головокружительное путешествие вниз сквозь брызги и волны», — рассказали в пресс-службе парка.  Ожидается, что водный аттракцион станет одним из флагманов «Острова мечты».

Рядом с аттракционом поставят сушилки для одежды. Уже завершили основные работы по обустройству канала и главного механизма подъема. Сейчас ведутся монтажные работы по установке элементов системы водоподготовки, а также приводных двигателей, обеспечивающих движение потока.

Заполнение канала водой начнется весной 2026 года, с наступлением устойчивой плюсовой температуры. После этого пройдут циклические испытания, а на зимний период аттракцион будет закрываться. 

Прокатиться на аттракционе можно будет летом следующего года. Всего на территории будут расположены более 20 аттракционов, пять тематических зон, благоустроенная набережная с выходом к акватории и другие объекты. 

