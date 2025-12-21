В Полярных Зорях в Мурманской области день сегодня продлится 18 минут

Световой день в городе Полярные Зори Мурманской области сегодня, 21 декабря, продлится всего 18 минут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного сотрудника ИСЗФ СО РАН Сергея Язева.
Население Полярных Зорь составляет всего 14 тыс. человек. Город был построен в 1964 году вокруг Кольской АЭС. Климат здесь субарктический, холодный.
21 декабря — в день зимнего солнцестояния — продолжительность светового дня в Северном полушарии минимальна. Например, в Москве она составит 6 часов 59 минут.
Самый длительный световой день ждет самый южный город России — Дербент в Дагестане. Он продлится 9 часов 7 минут.