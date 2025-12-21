Суд обязал «Победу» бесплатно размещать детей до 18 лет рядом с родителями

Щербинский районный суд признал незаконной дополнительную платную услугу авиакомпании «Победа» по выбору мест для детей от 12 до 18 лет. Отказ от нее зачастую приводил к тому, что ребенок и родитель размещались в самолете раздельно.
Суд установил, что это нарушает права пассажиров с детьми, а именно обеспечение безопасности людей на борту.
Тем временем генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что авиакомпания работает над внедрением интернета на борту своих самолетов. По его словам, задача осложняется строгими сертификационными процедурами, так как уровень требований к безопасности в авиации значительно выше, чем на земле.
Ранее в Минтрансе говорили, что полноценное внедрение интернета на российских рейсах вряд ли произойдет раньше 2027 года из-за длительных сроков сертификации подобных технологий.