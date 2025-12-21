Оксана Самойлова рассказала, что ее коза Мими умерла
Подростки рисуют мангу в первом тизере лайв-экшн экранизации ваншота «Оглянись»

Фото: K2 Pictures

Появился первый тизер фильма «Оглянись» — экранизации ваншота (короткой манги) Тацуки Фудзимото, автора «Человека-бензопилы». Премьера картины запланирована на конец 2026 года.

По сюжету две одноклассницы соревнуются в рисовании манги на страницах школьной газеты. Со временем они начинают дружить и работать над совместным проектом. Но все не так просто: их дуэт прерывает трагедия в художественном колледже.

Режиссером экранизации выступил Хирокадзу Корээда, известный по фильму «Магазинные воришки», в 2018 году удостоенному «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Среди других его работ — «Монстр», «Никто не узнает» и «Сын в отца».

Корээда так рассказывал о знакомстве с оригинальной мангой: «Возвращаясь из Киото в Токио, я зацепился взглядом за чью-то спину на обложке книги в магазине на станции Синагава. Не раздумывая, взял экземпляр — это была моя первая встреча с „Оглянись“. Я прочитал ее в ту же ночь, залпом. Хотя манга и кино — разные жанры, я, как коллега по творческому цеху, ощутил отчаянную решимость, стоящую за этой работой. Я почти болезненно почувствовал, что господин Фудзимото просто не мог двигаться дальше, не создав эту вещь. Для меня таким произведением был „Никто не узнает“».

Видео: K2 Pictures

В 2024 году в прокат вышла аниме-экранизация манги «Оглянись» хронометражом всего 58 минут. «Самая главная его заслуга в „Оглянись“ — то, как легко техническое совершенство конвертируется в непосредственные эмоции. Каким‑то магическим образом каждая вихрящаяся прядь и бугрящаяся складка свитера понемногу увлажняют глаза задолго до того, как в истории происходит что‑то реально печальное», — писал об аниме-экранизации Никита Лаврецкий в тексте для «Афиши Daily».

