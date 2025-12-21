Подростки рисуют мангу в первом тизере лайв-экшн экранизации ваншота «Оглянись»

Корээда так рассказывал о знакомстве с оригинальной мангой: «Возвращаясь из Киото в Токио, я зацепился взглядом за чью-то спину на обложке книги в магазине на станции Синагава. Не раздумывая, взял экземпляр — это была моя первая встреча с „Оглянись“. Я прочитал ее в ту же ночь, залпом. Хотя манга и кино — разные жанры, я, как коллега по творческому цеху, ощутил отчаянную решимость, стоящую за этой работой. Я почти болезненно почувствовал, что господин Фудзимото просто не мог двигаться дальше, не создав эту вещь. Для меня таким произведением был „Никто не узнает“».