Впрочем, кинокритик «Афиши Daily» Василий Говердовский указывает, что политическая составляющая франшизы не нова. «„Андору“ часто ставят в заслугу разворот „Звездных войн“ к политическому высказыванию. Однако верно это лишь отчасти и лишь на фоне намеренно беззубой политики Disney», — пишет Говердовский, напоминая, что Джордж Лукас уже закладывал в оригинальную трилогию аллюзии на нацизм, колониализм и войну во Вьетнаме.