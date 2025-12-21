Пользователи ChatGPT теперь могут персонализировать тон чат-бота и использование им эмодзи

OpenAI расширила возможности персонализации ChatGPT: теперь можно настраивать теплоту, энтузиазм и использование эмодзи. Об этом компания сообщила в социальной сети X.
В настройках в разделе «Персонализация» теперь можно изменить общий тон нейросети. Помимо доступного по умолчанию базового стиля и тона, добавлены варианты «профессиональный», «прямой» и «неординарный».
Появились четыре параметра, которые можно установить на «больше», «меньше» или «по умолчанию»: теплота тона, энтузиазм, а также склонность к составлению списков и использованию подзаголовков, использование эмодзи.
В этом же месяце OpenAI выпустила крупное обновление для генерации изображений — GPT Image 1.5. Модель работает в четыре раза быстрее предыдущих версий и лучше понимает сложные инструкции.
Модель теперь может вносить точечные правки в существующие изображения. Например, менять выражение лица, освещение или цветовую гамму без полного пересоздания картинки, что раньше было слабым местом многих ИИ-инструментов.