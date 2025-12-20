Премьера «Отца матери сестры брата» Джармуша могла состояться в Каннах, но фильм не взяли в конкурс

Фильм Джима Джармуша «Отец мать сестра брат», завоевавший «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, изначально мог дебютировать в Каннах. Однако фильм не отобрали в основной конкурс — и премьеру решили отложить. Об этом режиссер рассказал в интервью IndieWire.
«Я отправил фильм в Канны, и нам сказали: „Он не отобран в конкурс. Возможно, мы поместим его в другой раздел“. На что я ответил: „Я не снимал фильм пять лет. Я много раз был в Каннах. Для меня это неприемлемо“. Участие в конкурсе для меня очень важно в Каннах — не ради самого соревнования, а из-за статуса релиза моего фильма, чтобы я мог начать возвращать деньги инвесторам и снять следующий фильм. Речь не о наградах», — поделился режиссер.
На следующий же день после отказа Джармуш отправил картину в Венецию. По его словам, это пошло ему на пользу: вместо поездки в Канны в мае он уехал в свой дом в Катскиллских горах и написал новый сценарий.
«Мне очень понравилось быть с фильмом в Венеции. Я давно там не был и был по-настоящему счастлив. Венеция такая загадочная, странная и прекрасная, и фестиваль там действительно великолепен… Теперь я вроде как никогда не хочу ехать в Канны», — рассказал Джармуш.
«Отец, мать, сестра, брат» — первый художественный фильм Джармуша с 2019 года. Он описывается как триптих, в котором исследуются отношения между взрослыми детьми и их отстраненными родителями. Действие всех трех историй разворачивается в разных странах. Фильм выйдет в российский прокат 1 января 2026 года.