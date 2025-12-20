Премьера «Отца матери сестры брата» Джармуша могла состояться в Каннах, но фильм не взяли в конкурс

Оксана Самойлова рассказала, что ее коза Мими умерла
Поклонники «Очень странных дел» расшифровали код в Spotify и нашли секретную сцену из 5-го сезона
Golf Wang выпустил коллекцию одежды по фильму «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе
С 1 января в России вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь
27 декабря из Петербурга отправится ретропоезд «Лахта»
В Москве заработали более 250 елочных базаров
Пряничная копия особняка Маккалистеров из фильма «Один дома» попала в Книгу Гиннесса
Быстрее всего средние зарплаты в России растут на Камчатке и Чукотке
Завершились съемки фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» — четвертого фильма о Питере Паркере
Книга «Если все кошки в мире исчезнут» стала самой популярной у россиян в 2025 году
Тимоте Шаламе разговаривает с Гвинет Пэлтроу в первом отрывке из фильма «Марти Великолепный»
«Австралийский герой»: сирийцу, обезоружившему террориста в Сиднее, пожертвовали 2,5 млн долларов
К фонтану Треви в Риме сделают платный вход. Ежегодно из фонтана достают десятки тонн монет
Немецкий шпиц ― самая популярная порода собак у россиян в 2025 году
Тимоте Шаламе записал фит с EsDeeKid, подыгрывая слухам о том, что анонимный рэпер ― его альтер эго
Треть россиян поставят на новогодний стол готовые блюда из магазина
Запашный: интернет снижает интерес зрителя к работе иллюзионистов
В России стало меньше караоке-залов
Бренд Seven Lab представил новую коллекцию
Wildberries проведет ребрендинг пунктов выдачи заказов
В Москве у причалов речного транспорта установили автоматы для пополнения карт «Тройка»
В России заблокировали сервис помощи незрячим людям Be My Eyes
Мошенники стали обманывать россиян c помощью игры в «Тайного Санту»
Джеймс Кэмерон реанимировал крысу на съемкках фильма «Бездна»
Джеймс Кэмерон рассказал, что первая версия третьего «Аватара» длилась почти 4 часа
Nike выпустил чемоданы со специальным отсеком для кроссовок
Netflix продлил на второй сезон сериал «Икусагами: Последний выживший самурай»
Копирайтер, SMM-менеджер и коуч войдут в новый классификатор профессий в России с 2026 года

Премьера «Отца матери сестры брата» Джармуша могла состояться в Каннах, но фильм не взяли в конкурс

Фото: Fís Éireann/Screen Ireland

Фильм Джима Джармуша «Отец мать сестра брат», завоевавший «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, изначально мог дебютировать в Каннах. Однако фильм не отобрали в основной конкурс — и премьеру решили отложить. Об этом режиссер рассказал в интервью IndieWire.

«Я отправил фильм в Канны, и нам сказали: „Он не отобран в конкурс. Возможно, мы поместим его в другой раздел“. На что я ответил: „Я не снимал фильм пять лет. Я много раз был в Каннах. Для меня это неприемлемо“. Участие в конкурсе для меня очень важно в Каннах — не ради самого соревнования, а из-за статуса релиза моего фильма, чтобы я мог начать возвращать деньги инвесторам и снять следующий фильм. Речь не о наградах», — поделился режиссер.

На следующий же день после отказа Джармуш отправил картину в Венецию. По его словам, это пошло ему на пользу: вместо поездки в Канны в мае он уехал в свой дом в Катскиллских горах и написал новый сценарий.

«Мне очень понравилось быть с фильмом в Венеции. Я давно там не был и был по-настоящему счастлив. Венеция такая загадочная, странная и прекрасная, и фестиваль там действительно великолепен… Теперь я вроде как никогда не хочу ехать в Канны», — рассказал Джармуш.

«Отец, мать, сестра, брат» — первый художественный фильм Джармуша с 2019 года. Он описывается как триптих, в котором исследуются отношения между взрослыми детьми и их отстраненными родителями. Действие всех трех историй разворачивается в разных странах. Фильм выйдет в российский прокат 1 января 2026 года.

