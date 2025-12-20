Поклонники «Очень странных дел» расшифровали код в Spotify и нашли секретную сцену из 5-го сезона

Дерек Тернбоу и другие похищенные дети просыпаются в поле. Перед ними в человеческом облике стоит Векна. Он ведет их к дому, где их ждет Холли Уилер. «Это место, мой дом, теперь и ваш дом тоже — ваше убежище. Пока вы не будете уходить в лес, где живут монстры, вы будете в безопасности здесь», — говорит он.