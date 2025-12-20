С 1 января в России вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь

Нововведение оформили в качестве поправок ко второму чтению законопроекта, который позволяет блокировать без суда сайты с информацией об онлайн-продаже табачных и никотиносодержащих товаров. Такие ресурсы будут добавлять в реестр сайтов с информацией, которую запрещено распространять в РФ.