27 декабря из Петербурга отправится ретропоезд «Лахта»

Оксана Самойлова рассказала, что ее коза Мими умерла
Golf Wang выпустил коллекцию одежды по фильму «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе
С 1 января в России вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь
В Москве заработали более 250 елочных базаров
Пряничная копия особняка Маккалистеров из фильма «Один дома» попала в Книгу Гиннесса
Быстрее всего средние зарплаты в России растут на Камчатке и Чукотке
Завершились съемки фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» — четвертого фильма о Питере Паркере
Книга «Если все кошки в мире исчезнут» стала самой популярной у россиян в 2025 году
Тимоте Шаламе разговаривает с Гвинет Пэлтроу в первом отрывке из фильма «Марти Великолепный»
«Австралийский герой»: сирийцу, обезоружившему террориста в Сиднее, пожертвовали 2,5 млн долларов
К фонтану Треви в Риме сделают платный вход. Ежегодно из фонтана достают десятки тонн монет
Немецкий шпиц ― самая популярная порода собак у россиян в 2025 году
Тимоте Шаламе записал фит с EsDeeKid, подыгрывая слухам о том, что анонимный рэпер ― его альтер эго
Треть россиян поставят на новогодний стол готовые блюда из магазина
Запашный: интернет снижает интерес зрителя к работе иллюзионистов
В России стало меньше караоке-залов
Бренд Seven Lab представил новую коллекцию
Wildberries проведет ребрендинг пунктов выдачи заказов
В Москве у причалов речного транспорта установили автоматы для пополнения карт «Тройка»
В России заблокировали сервис помощи незрячим людям Be My Eyes
Мошенники стали обманывать россиян c помощью игры в «Тайного Санту»
Джеймс Кэмерон реанимировал крысу на съемкках фильма «Бездна»
Джеймс Кэмерон рассказал, что первая версия третьего «Аватара» длилась почти 4 часа
Nike выпустил чемоданы со специальным отсеком для кроссовок
Netflix продлил на второй сезон сериал «Икусагами: Последний выживший самурай»
Копирайтер, SMM-менеджер и коуч войдут в новый классификатор профессий в России с 2026 года
Serebro выпустили песню «Снег идет». Релиз не понравился первой исполнительнице трека — Глюкозе
Джейк Коннелли из «Очень странных дел» 1,5 года врал всем, что снимается в документалке про майонез

27 декабря из Петербурга отправится ретропоезд «Лахта»

Фото: @ozdrzd

«Северо-Западная пригородная пассажирская компания» запускает первый в 2025 году предновогодний рейс ретропоезда «Лахта». 27 декабря он отправится по маршруту Балтийский вокзал — Гатчина и обратно.

Пассажиров ждет праздничная программа с экскурсией от гида, музыкальным сопровождением и подарками. В гости к путешественникам заглянет Дед Мороз, а для детей приготовят сувениры, чай и пряники.

Ретропоезд продолжит курсировать 28 декабря, а также со 2 по 11 января 2026 года. Всего запланировано три праздничных маршрута: поездки из Финляндского вокзала в Выборг (2, 3, 10 и 11 января), из Балтийского вокзала в Гатчину (27 декабря, 4, 5, 6 и 7 января) и из Витебского вокзала в Павловск (28 декабря, 8 и 9 января; несколько рейсов в день).

1/4
© @ozdrzd
2/4
© @ozdrzd
3/4
© @ozdrzd
4/4
© @ozdrzd

До 11 января по России также курсирует поезд Деда Мороза. 9 ноября, волшебник выехал из Великого Устюга во Владивосток. Почти за два месяца путешествий он остановится в 70 городах.

В яркую и праздничную передвижную резиденцию Деда Мороза входят приемная самого волшебника, вагон «Сказочная деревня» с играми и квестами, лавка с сувенирами, ресторан с угощениями. В вагоне Снежной королевы юные посетители попадут в мир кривых зеркал, а в вагоне — кукольном театре посмотрят сценки.

Поезд совершит двухдневную остановку в Москве 2–3 января, а 6–7 января будет принимать гостей в Петербурге и Новом Петергофе.

Расскажите друзьям