Пряничная копия особняка МакКаллистеров из фильма «Один дома» попала в Книгу Гиннесса

Оксана Самойлова рассказала, что ее коза Мими умерла
Премьера «Отец, мать, сестра, брат» Джармуша могла состояться в Каннах, но фильм не взяли на конкурс
Поклонники «Очень странных дел» расшифровали код в Spotify и нашли секретную сцену из 5-го сезона
Golf Wang выпустил коллекцию одежды по фильму «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе
С 1 января в России вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь
27 декабря из Петербурга отправится ретропоезд «Лахта»
В Москве заработали более 250 елочных базаров
Быстрее всего средние зарплаты в России растут на Камчатке и Чукотке
Завершились съемки фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» — четвертого фильма о Питере Паркере
Книга «Если все кошки в мире исчезнут» стала самой популярной у россиян в 2025 году
Тимоте Шаламе разговаривает с Гвинет Пэлтроу в первом отрывке из фильма «Марти Великолепный»
«Австралийский герой»: сирийцу, обезоружившему террориста в Сиднее, пожертвовали 2,5 млн долларов
К фонтану Треви в Риме сделают платный вход. Ежегодно из фонтана достают десятки тонн монет
Немецкий шпиц ― самая популярная порода собак у россиян в 2025 году
Тимоте Шаламе записал фит с EsDeeKid, подыгрывая слухам о том, что анонимный рэпер ― его альтер эго
Треть россиян поставят на новогодний стол готовые блюда из магазина
Запашный: интернет снижает интерес зрителя к работе иллюзионистов
В России стало меньше караоке-залов
Бренд Seven Lab представил новую коллекцию
Wildberries проведет ребрендинг пунктов выдачи заказов
В Москве у причалов речного транспорта установили автоматы для пополнения карт «Тройка»
В России заблокировали сервис помощи незрячим людям Be My Eyes
Мошенники стали обманывать россиян c помощью игры в «Тайного Санту»
Джеймс Кэмерон реанимировал крысу на съемкках фильма «Бездна»
Джеймс Кэмерон рассказал, что первая версия третьего «Аватара» длилась почти 4 часа
Nike выпустил чемоданы со специальным отсеком для кроссовок
Netflix продлил на второй сезон сериал «Икусагами: Последний выживший самурай»
Копирайтер, SMM-менеджер и коуч войдут в новый классификатор профессий в России с 2026 года

Пряничная копия особняка МакКаллистеров из фильма «Один дома» попала в Книгу Гиннесса

Фото: Disney Plus

Disney+ и Hulu построили самый большой в мире пряничный домик ― он повторяет дом семьи МакКаллистер из фильма «Один дома». Об этом сообщает What’s On Disney Plus.

Размеры сооружения ― около 10,4 метра в длину, 17,7 метра в ширину и более 6,7 метра в высоту. Домик объемом 1267 кубических метров собран за восемь дней из 4200 пряничных «кирпичей». 

При приготовлении стройматериалов использовали 3,3 тонны пшеничной муки и более 6600 яиц. Детали скреплены 20 галлонами съедобного «клея» и украшены 4,5 килограмма мастики. 

На месте присутствовал официальный судья Книги рекордов Гиннесса, который зафиксировал новый мировой рекорд. 

Постройка дома стала частью продвижения фильма «Один дома» на Disney+ и Hulu. В этом году оригинальной картине исполняется 35 лет, и на стримингах стала доступна для зрителей вся франшиза. 

Предыдущий рекордсмен ― пряничный домик объемом 1110 кубических метров ― был построен в ноябре 2013 года на территории Traditions Club в городе Брайан, штат Техас.

Расскажите друзьям
Теги:
Walt Disney