В Москве ночь на 21 декабря продлится более 17 часов

Ночь 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, станет самой длинной в 2025 году в Северном полушарии. В Москве ее продолжительность превысит 17 часов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
«День зимнего солнцестояния — самый короткий световой день года в Северном полушарии Земли. Продолжительность ночи максимальна, а продолжительность дня минимальна: в начале декабря она составляет 7 часов 27 минут, а 21 декабря составит 6 часов 59 минут», — сообщили астрономы.
После этой даты светлое время суток начнет постепенно увеличиваться. Уже к 1 января день прибавит около 7,5 минуты и продлится 7 часов 6,5 минуты.
Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что декабрь 2025 года в Москве может стать одним из самых малоснежных в XXI веке. По состоянию на 18 декабря в столице выпало всего 13 мм осадков, а максимальная высота снежного покрова не превышала 3 см.
На следующей неделе, несмотря на прогнозируемые небольшие осадки, устойчивого снежного покрова не ожидается. Основные надежды на снегопады связаны с последней неделей года: 29–30 декабря в Москве может выпасть от 1 до 6 см снега.