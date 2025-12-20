Оксана Самойлова рассказала, что ее коза Мими умерла
Второстепенные персонажи поздравляют Кэрол с Рождеством в новом тизере сериала «Одна из многих»

Фото: Apple TV

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал праздничный ролик к сериалу «Одна из многих» («Pluribus»). В нем второстепенные герои желают Кэрол счастливого Рождества.

Видео построено на игре слов «Carol» (имя главной героини) и «Christmas Carol» — рождественская песня. Стало известно, что финальный эпизод первого сезона выйдет 24 декабря, а не 26-го, как анонсировалось ранее.

Видео: Apple TV

Недавно Apple TV+ объявил, что проект стал самым популярным сериалом на платформе, обогнав такие хиты, как «Разделение», «Тед Лассо» и «Утреннее шоу». Ранее сериал уже возглавил рейтинг самых просматриваемых проектов стриминга в 2025 году. Точные данные о просмотрах компания не раскрывает.

«Одну из многих» поставил автор «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винс Гиллиган. Премьера первого эпизода состоялась 7 ноября, и проект уже продлен на второй сезон.

Действие происходит в Альбукерке, штат Нью-Мексико, и разворачивается вокруг женщины по имени Кэрол, которую называют «самым несчастным человеком на земле, которому предстоит спасти мир от счастья».

Главную героиню сыграла Риа Сихорн, известная по роли Ким Уэкслер в сериале «Лучше звоните Солу». В актерский состав также вошли Каролина Выдра («Доктор Хаус») и Карлос Мануэль Весга («Amor sincero»), как приглашенные звезды снялись Мириам Шор («Юная») и Самба Шутте («Наш флаг означает смерть»).

