Режиссер Дестин Дэниел Креттон сообщил в соцсетях об окончании съемок четвертой части серии о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли. Премьера картины «Человек-паук: Совершенно новый день» запланирована на 31 июля 2026 года.
Креттон опубликовал фотографии с Холландом и всей съемочной группой. «Я безмерно благодарен людям, которые шли рядом со мной в процессе создания самого масштабного и ценного фильма в моей карьере», — написал режиссер.
В своем обращении он отдельно поблагодарил супругу за поддержку и умение сохранять душевное равновесие, а также своих детей, которые помогали ему отвлекаться от работы и ценить простые радости.
Особые слова благодарности он адресовал Тому Холланду — «за доброе и щедрое лидерство на площадке и за ее пределами, за неутомимую рабочую этику, за бесстрашные выступления и за дружбу».
«Человек-паук: Совершенно новый день» станет четвертым сольным фильмом о супергерое с Томом Холландом в роли Питера Паркера. Сюжет сиквела пока держится в секрете.
«Я знаю, что в конце „Нет пути домой“ мы оставили вас с огромным клиффхэнгером, так что „Человек-паук: Совершенно новый день“ — это новый старт. Это именно так. Это все, что я могу сказать», — отмечал Холланд.
Съемки стартовали в августе. Тогда же Холланд опубликовал видео с новым костюмом, а Marvel показала восьмисекундный тизер, демонстрирующий обновленный образ супергероя.
Позже Холланд делился фото со съемок, на которых он застрахованным стоит на бронированном грузовике. Этот автомобиль фанаты заметили на площадке еще в первый съемочный день. На нем расположен логотип Inner Demons, который возглавляет Мартин Ли (Мистер Негатив) — антигерой из игры про Человека-паука от Insomniac.