Книга «Если все кошки в мире исчезнут» стала самой популярной у россиян в 2025 году

Книга японского писателя Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут» стала самой популярной у россиян в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора издательства «Эксмо» Евгения Капьева.
Тираж произведения Кавамуры за 2025 год составил 450 тыс. экземпляров, а общий превысил 820 тыс. Продажи книги выросли в три раза по сравнению с прошлым годом.
На втором месте по популярности «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки с 170 тыс. экземпляров. Тройку замыкает работа о саморазвитии «Самый богатый человек в Вавилоне». Ее тираж составил 149 тыс. экземпляров. В топ-5 также вошли «К себе нежно» Ольги Примаченко (124 тыс. экземпляров) и «Психология влияния» Роберта Чалдини (83 тыс.).
В «Эксмо» отметили большой рост продаж в категориях психологии, медицины и здоровья, искусства и домоводства. Самыми популярным авторами стали Ольга Примаченко, Гэнки Кавамура, Джон Стрелеки, Татьяна Мужицкая и Эрик Берн.
Издательство «Бомбора» (принадлежит «Эксмо») выпустило роман Кавамуры в России более пяти лет назад — в январе 2020 года. Книга рассказывает о молодом почтальоне с неизлечимой болезнью. Перед смертью ему является дух, который предлагает продлить жизнь. За каждый дополнительный день почтальон должен выбрать вещь, которая исчезнет из мира. Герой соглашается, но, выполняя сделку, понимает ценность каждой мелочи на Земле.