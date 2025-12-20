Книга «Если все кошки в мире исчезнут» стала самой популярной у россиян в 2025 году

На втором месте по популярности «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки с 170 тыс. экземпляров. Тройку замыкает работа о саморазвитии «Самый богатый человек в Вавилоне». Ее тираж составил 149 тыс. экземпляров. В топ-5 также вошли «К себе нежно» Ольги Примаченко (124 тыс. экземпляров) и «Психология влияния» Роберта Чалдини (83 тыс.).