Книга «Если все кошки в мире исчезнут» стала самой популярной у россиян в 2025 году

Оксана Самойлова рассказала, что ее коза Мими умерла
Тимоте Шаламе разговаривает с Гвинет Пэлтроу в первом отрывке из фильма «Марти Великолепный»
«Австралийский герой»: сирийцу, обезоружившему террориста в Сиднее, пожертвовали 2,5 млн долларов
К фонтану Треви в Риме сделают платный вход. Ежегодно из фонтана достают десятки тонн монет
Немецкий шпиц ― самая популярная порода собак у россиян в 2025 году
Тимоти Шаламе записал фит с EsDeeKid, подыгрывая слухам о том, что анонимный рэпер ― его альтер эго
Треть россиян поставят на новогодний стол готовые блюда из магазина
Запашный: интернет снижает интерес зрителя к работе иллюзионистов
В России стало меньше караоке-залов
Бренд Seven Lab представил новую коллекцию
Wildberries проведет ребрендинг пунктов выдачи заказов
В Москве у причалов речного транспорта установили автоматы для пополнения карт «Тройка»
В России заблокировали сервис помощи незрячим людям Be My Eyes
Мошенники стали обманывать россиян c помощью игры в «Тайного Санту»
Джеймс Кэмерон реанимировал крысу на съемкках фильма «Бездна»
Джеймс Кэмерон рассказал, что первая версия третьего «Аватара» длилась почти 4 часа
Nike выпустил чемоданы со специальным отсеком для кроссовок
Netflix продлил на второй сезон сериал «Икусагами: Последний выживший самурай»
Копирайтер, SMM-менеджер и коуч войдут в новый классификатор профессий в России с 2026 года
Serebro выпустили песню «Снег идет». Релиз не понравился первой исполнительнице трека — Глюкозе
Джейк Коннелли из «Очень странных дел» 1,5 года врал всем, что снимается в документалке про майонез
Converse представил необычную кампанию в духе нулевых. Ее автором стала художница Лоиси Коэн
Звезды «Милых обманщиц» Люси Хейл и Иэн Хардинг воссоединятся в ленте «12 дней Рождества»
В Усть-Каре создадут первый в России официальный медвежий патруль
В 2025 году россияне чаще всего отдыхали за границей весной
«Простые вещи» и Wolee выпустят коллекцию с работами художников с ментальными особенностями
Артисты из «Уральских пельменей» вступились за ДК «Химмаш» в Екатеринбурге
Wildberries запустил платформу экспресс-доставки еды

Книга «Если все кошки в мире исчезнут» стала самой популярной у россиян в 2025 году

Иллюстрация: «Бомбора»

Книга японского писателя Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут» стала самой популярной у россиян в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора издательства «Эксмо» Евгения Капьева. 

Тираж произведения Кавамуры за 2025 год составил 450 тыс. экземпляров, а общий превысил 820 тыс. Продажи книги выросли в три раза по сравнению с прошлым годом. 

На втором месте по популярности «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки с 170 тыс. экземпляров. Тройку замыкает работа о саморазвитии «Самый богатый человек в Вавилоне». Ее тираж составил 149 тыс. экземпляров. В топ-5 также вошли «К себе нежно» Ольги Примаченко (124 тыс. экземпляров) и «Психология влияния» Роберта Чалдини (83 тыс.).

В «Эксмо» отметили большой рост продаж в категориях психологии, медицины и здоровья, искусства и домоводства. Самыми популярным авторами стали Ольга Примаченко, Гэнки Кавамура, Джон Стрелеки, Татьяна Мужицкая и Эрик Берн.

Издательство «Бомбора» (принадлежит «Эксмо») выпустило роман Кавамуры в России более пяти лет назад — в январе 2020 года. Книга рассказывает о молодом почтальоне с неизлечимой болезнью. Перед смертью ему является дух, который предлагает продлить жизнь. За каждый дополнительный день почтальон должен выбрать вещь, которая исчезнет из мира. Герой соглашается, но, выполняя сделку, понимает ценность каждой мелочи на Земле.

Расскажите друзьям