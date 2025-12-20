Тимоте Шаламе разговаривает с Гвинет Пэлтроу в первом отрывке из фильма «Марти Великолепный»

Образ Марти Маузера основан на судьбе реального теннисиста Марти Рейсмана, одного из самых титулованных игроков в настольный теннис. В картине помимо Шаламе и Пэлтроу также сыграют Фрэн Дрешер («Няня»), Одесса Эзайон («Великая армия») и Tyler The Creator — это кинодебют артиста.