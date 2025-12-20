Тимоте Шаламе разговаривает с Гвинет Пэлтроу в первом отрывке из фильма «Марти Великолепный»

Кинокомпания A24 представила первый отрывок из спортивной драмы «Марти Великолепный», действие которой происходит в 1950-е годы. Премьера фильма в России намечена на 15 января 2026 года.
В опубликованном фрагменте показан диалог главных героев: начинающего теннисиста Марти Маузера (Тимоте Шаламе) и отошедшей от дел актрисы, светской львицы Кей Стоун (Гвинет Пэлтроу). В течение полутора минут они обсуждают возвращение Стоун на актерскую сцену.
Образ Марти Маузера основан на судьбе реального теннисиста Марти Рейсмана, одного из самых титулованных игроков в настольный теннис. В картине помимо Шаламе и Пэлтроу также сыграют Фрэн Дрешер («Няня»), Одесса Эзайон («Великая армия») и Tyler The Creator — это кинодебют артиста.
В выпущенном ранее тизере видно, как Марти убеждает тех, кто скептически настроен к теннису: «Эта игра собирает стадионы за границей. Скоро вы увидите меня на коробке хлопьев Wheaties».
Режиссером и автором сценария выступил Джош Сафди — это его первый сольный проект с 2008 года. Автор вновь работает с A24, ранее выпустившей его совместные с братом Бенни картины «Хорошее время» и «Неограненные алмазы».