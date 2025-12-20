«Австралийский герой»: сирийцу, обезоружившему террориста в Сиднее, пожертвовали 2,5 млн долларов

Сирийцу Ахмеду Фаиту аль-Ахмеду, обезоружившему одного из исполнителей теракта в Сиднее, передали в знак благодарности 2,5 млн долларов. Об этом рассказал в инстаграме* блогер Закери Дерениовски.
По его словам, в сборе поучаствовали более 43 тыс. человек со всего мира. Дерениовски вручил чек аль-Ахмеду в больнице, где мужчина проходит лечение после ранения, полученного во время стрельбы.
На кадрах, распространенных в соцсетях, аль-Ахмед, увидев чек, спрашивает: «Я заслужил это?». Блогер ему отвечает: «Каждый пенни». На просьбу сказать что-то людям, которые пожертвовали эти деньги, аль-Ахмед, говорит: «Все люди должны поддерживать друг друга, забыв все плохое, и продолжать спасать жизни».
По словам аль-Ахмеда, которого называю «героем Бондая», он не ожидал вознаграждения и действовал искренне ― пытался помочь людям, оказавшимся под огнем.
Всего в ходе 12 акций по сбору средств на платформе GoFundMe жертвователи собрали более 5 млн долларов для аль-Ахмеда и семей погибших во время теракта. К сборам присоединились более 73 тыс. человек из 60 стран.
Теракт на пляже Бондай в Сиднее произошел 14 декабря. Два террориста открыли огонь по участникам празднования Хануки, организованному местной хаббадской общиной. Были убиты 16 человек, ранены 42, включая четырех детей и двух полицейских. Беженец из Сирии и владелец фруктовой лавки в Сиднее аль-Ахмед смог обезоружить одного из нападавших, выхватив у него ружье. Сам сириец получил множественные огнестрельные ранения. Одного из террористов застрелили на месте преступления правоохранители, второго ― ранили и задержали. Нападавшими оказались 50-летний гражданин Индии Саид Акрам и его 24-летний сын Навид Акрам.
Аль-Ахмеда посетил в больнице премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, поблагодарив его за храбрость и назвав «настоящим австралийским героем». Генерал-губернатор Австралии Саманта Мостин, также посетившая аль-Ахмеда в больничной палате, передала ему слова благодарности от короля Великобритании Карла III.
