К фонтану Треви в Риме сделают платный вход. Ежегодно из фонтана достают десятки тонн монет

В мэрии надеются, что платный вход к фонтану делает туристические потоки менее хаотичными. Одновременно у объекта смогут находиться не более 400 человек. От платы за посещение освободят детей младше пяти лет, а также людей с инвалидностью и сопровождающих лиц.