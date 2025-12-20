К фонтану Треви в Риме сделают платный вход. Ежегодно из фонтана достают десятки тонн монет

Оксана Самойлова рассказала, что ее коза Мими умерла
Книга «Если все кошки в мире исчезнут» стала самой популярной у россиян в 2025 году
Тимоте Шаламе разговаривает с Гвинет Пэлтроу в первом отрывке из фильма «Марти Великолепный»
«Австралийский герой»: сирийцу, обезоружившему террориста в Сиднее, пожертвовали 2,5 млн долларов
Немецкий шпиц ― самая популярная порода собак у россиян в 2025 году
Тимоти Шаламе записал фит с EsDeeKid, подыгрывая слухам о том, что анонимный рэпер ― его альтер эго
Треть россиян поставят на новогодний стол готовые блюда из магазина
Запашный: интернет снижает интерес зрителя к работе иллюзионистов
В России стало меньше караоке-залов
Бренд Seven Lab представил новую коллекцию
Wildberries проведет ребрендинг пунктов выдачи заказов
В Москве у причалов речного транспорта установили автоматы для пополнения карт «Тройка»
В России заблокировали сервис помощи незрячим людям Be My Eyes
Мошенники стали обманывать россиян c помощью игры в «Тайного Санту»
Джеймс Кэмерон реанимировал крысу на съемкках фильма «Бездна»
Джеймс Кэмерон рассказал, что первая версия третьего «Аватара» длилась почти 4 часа
Nike выпустил чемоданы со специальным отсеком для кроссовок
Netflix продлил на второй сезон сериал «Икусагами: Последний выживший самурай»
Копирайтер, SMM-менеджер и коуч войдут в новый классификатор профессий в России с 2026 года
Serebro выпустили песню «Снег идет». Релиз не понравился первой исполнительнице трека — Глюкозе
Джейк Коннелли из «Очень странных дел» 1,5 года врал всем, что снимается в документалке про майонез
Converse представил необычную кампанию в духе нулевых. Ее автором стала художница Лоиси Коэн
Звезды «Милых обманщиц» Люси Хейл и Иэн Хардинг воссоединятся в ленте «12 дней Рождества»
В Усть-Каре создадут первый в России официальный медвежий патруль
В 2025 году россияне чаще всего отдыхали за границей весной
«Простые вещи» и Wolee выпустят коллекцию с работами художников с ментальными особенностями
Артисты из «Уральских пельменей» вступились за ДК «Химмаш» в Екатеринбурге
Wildberries запустил платформу экспресс-доставки еды

К фонтану Треви в Риме сделают платный вход. Ежегодно из фонтана достают десятки тонн монет

Фото: Andrey Omelyanchuk/Unsplash

С 1 февраля в Риме заработает платный вход к фонтану Треви. Туристы, желающие подойти к знаменитому барочному памятнику, должны будут заплатить 2 евро (примерно 190 рублей). Об этом сообщает Би-би-си.

Монеты, которые по традиции бросают в фонтан, по-прежнему будут передавать на благотворительность, а собранные на входе деньги направят в городской бюджет ― на содержание достопримечательности и управление туристическими потоками. По оценкам городских властей, ежегодно фонтан Треви буде приносить городу 6,5 млн евро. 

В мэрии надеются, что платный вход к фонтану делает туристические потоки менее хаотичными. Одновременно у объекта смогут находиться не более 400 человек. От платы за посещение освободят детей младше пяти лет, а также людей с инвалидностью и сопровождающих лиц. 

Вместе с посещением фонтана Треви римские власти сделали платным проход еще к пяти достопримечательностям, включая Музей Наполеона. Одновременно они сделали бесплатным для жителей Рима доступ к некоторым другим объектам, например, к  

Сбор за посещение фонтана Треви станет частью новой тарифной системы для ряда музеев и памятников в итальянской столице.

При этом доступ к некоторым объектам, которые сейчас являются платными, станет бесплатным для жителей Рима — например, к раскопкам храмового комплекса на площади Торре-Арджентина. 

По данным римских властей, сейчас фонтан Треви в среднем посещают около 30 тысяч человек в день. Каждый год из фонтана достают десятки тонн монет. В 2024 году вес монет составил 33 тонны, а их общая стоимость ― рекордные 1,6 млн евро. Годовой «доход» этой достопримечательности превышает прибыль среднего римского музея. 

Расскажите друзьям