К фонтану Треви в Риме сделают платный вход. Ежегодно из фонтана достают десятки тонн монет

С 1 февраля в Риме заработает платный вход к фонтану Треви. Туристы, желающие подойти к знаменитому барочному памятнику, должны будут заплатить 2 евро (примерно 190 рублей). Об этом сообщает Би-би-си.
Монеты, которые по традиции бросают в фонтан, по-прежнему будут передавать на благотворительность, а собранные на входе деньги направят в городской бюджет ― на содержание достопримечательности и управление туристическими потоками. По оценкам городских властей, ежегодно фонтан Треви буде приносить городу 6,5 млн евро.
В мэрии надеются, что платный вход к фонтану делает туристические потоки менее хаотичными. Одновременно у объекта смогут находиться не более 400 человек. От платы за посещение освободят детей младше пяти лет, а также людей с инвалидностью и сопровождающих лиц.
Вместе с посещением фонтана Треви римские власти сделали платным проход еще к пяти достопримечательностям, включая Музей Наполеона. Одновременно они сделали бесплатным для жителей Рима доступ к некоторым другим объектам, например, к
Сбор за посещение фонтана Треви станет частью новой тарифной системы для ряда музеев и памятников в итальянской столице.
При этом доступ к некоторым объектам, которые сейчас являются платными, станет бесплатным для жителей Рима — например, к раскопкам храмового комплекса на площади Торре-Арджентина.
По данным римских властей, сейчас фонтан Треви в среднем посещают около 30 тысяч человек в день. Каждый год из фонтана достают десятки тонн монет. В 2024 году вес монет составил 33 тонны, а их общая стоимость ― рекордные 1,6 млн евро. Годовой «доход» этой достопримечательности превышает прибыль среднего римского музея.