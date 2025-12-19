В России стало меньше караоке-залов

Оксана Самойлова рассказала, что ее коза Мими умерла
Треть россиян поставят на новогодний стол готовые блюда из магазина
Запашный: интернет снижает интерес зрителя к работе иллюзионистов
Бренд Seven Lab представил новую коллекцию
Wildberries проведет ребрендинг пунктов выдачи заказов
В Москве у причалов речного транспорта установили автоматы для пополнения карт «Тройка»
В России заблокировали сервис помощи незрячим людям Be My Eyes
Мошенники стали обманывать россиян c помощью игры в «Тайного Санту»
Джеймс Кэмерон реанимировал крысу на съемкках фильма «Бездна»
Джеймс Кэмерон рассказал, что первая версия третьего «Аватара» длилась почти 4 часа
Nike выпустил чемоданы со специальным отсеком для кроссовок
Netflix продлил на второй сезон сериал «Икусагами: Последний выживший самурай»
Копирайтер, SMM-менеджер и коуч войдут в новый классификатор профессий в России с 2026 года
Serebro выпустили песню «Снег идет». Релиз не понравился первой исполнительнице трека — Глюкозе
Джейк Коннелли из «Очень странных дел» 1,5 года врал всем, что снимается в документалке про майонез
Converse представил необычную кампанию в духе нулевых. Ее автором стала художница Лоиси Коэн
Звезды «Милых обманщиц» Люси Хейл и Иэн Хардинг воссоединятся в ленте «12 дней Рождества»
В Усть-Каре создадут первый в России официальный медвежий патруль
В 2025 году россияне чаще всего отдыхали за границей весной
«Простые вещи» и Wolee выпустят коллекцию с работами художников с ментальными особенностями
Артисты из «Уральских пельменей» вступились за ДК «Химмаш» в Екатеринбурге
Wildberries запустил платформу экспресс-доставки еды
Мэттью МакКонахи и Зои Салдана сыграют в романтическом фильме «Позитано»
Трамп анонсировал Патриотические игры. В них примут участие по юноше и девушке из каждого штата
Погружение в киносны в локализованном трейлере «Воскрешения» Би Ганя
В США зумеры все чаще смотрят фильмы в кинотеатрах. Посещаемость выросла на 25%
Hogwarts Legacy разошлась тиражом в 40 млн, став одной из самых успешных игр в истории
Госдума приняла закон, позволяющий вводить в Москве платные зоны для проезда машин

В России стало меньше караоке-залов

Фото: Singa Karaoke/Unsplash

В российских городах-миллионниках за два года число кафе и баров с караоке сократилось на 3%, до 1,1 тыс. точек. В Москве количество таких заведений снизилось на 9%, до 351. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные «2ГИС».

Число традиционных караоке-залов в России сократилось на 4%. Параллельно с этим ниша караоке-боксов (специальных кабинок для пения) стала расти — за два года их число увеличилось на 32%.

Большие караоке‑клубы с высокой стоимостью входа и «длинными посиделками»  постепенно уступают место более компактным и гибким форматам, рассказали эксперты. На это повлияла в том числе привычка молодого поколения развлекаться «по пути» и проводить в караоке 15−30 минут, а не весь вечер, исполняя песни перед другими людьми.

«Выбрал трек, спел, записал сторис и пошел дальше», — рассказал директор по вопросам бизнеса и внешним связям лейбла S& P Digital Ольга Ким. Кроме того, классические форматы таких заведений становятся менее выгодными из-за высокого размера арендной платы.

Расскажите друзьям