Бренд Seven Lab представил новую коллекцию Evening, которая разработана для новогодних мероприятий.



«Это капсула, в которой сочетаются утонченная вечерняя эстетика и безупречный комфорт», — говорится в пресс-релизе бренда. Для вещей использовали люрекс и пайетки. Платьям и костюмам придали архитектурные силуэты.