Бренд Seven Lab представил новую коллекцию Evening, которая разработана для новогодних мероприятий.
«Это капсула, в которой сочетаются утонченная вечерняя эстетика и безупречный комфорт», — говорится в пресс-релизе бренда. Для вещей использовали люрекс и пайетки. Платьям и костюмам придали архитектурные силуэты.
Премиальный бренд Seven Lab основан Юлией Кудрявцевой. У него есть собственное производство в Петербурге, а для пошива используют европейские материалы. Марка выпускает пальто, костюмы и изделия из кашемира.