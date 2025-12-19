Оксана Самойлова рассказала, что ее коза Мими умерла

Блогер Оксана Самойлова рассказала о смерти своей домашней Козы в новом выпуске шоу «Быть Джиганом и Оксаной».



В апреле этого года животному стало плохо из-за того, что оно съело слишком много свежей травы. «Мы сразу вызвали врача, но врач просто очень долго ехал, потому что коза — это не собака. Там специальный доктор, который по сельскохозяйственным животным. И она просто за два часа умерла у Дениса на руках», — поделилась Самойлова.



По словам Оксаны, это стало травмой для нее. «Я никогда не любила ни одно животное так, как Мими. Не могу. Это была не просто коза. Она была как человек. Все постоянно спрашивают: „Где Мими?“ У меня просто язык не поворачивается это произнести», — рассказала Оксана. После случившегося семья завела новую козу.



Cемье Оксаны Самойловой и Джигана завела питомца Мими осенью 2024 года. У животного была собственную страница в соцсетях, а многие подписичики Оксана признавались, что теперь тоже хотят себе домой козу.