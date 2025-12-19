Оксана Самойлова рассказала, что ее коза Мими умерла
В Москве у причалов речного транспорта установили автоматы для пополнения карт «Тройка»

Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»

У шести причалов речного электротранспорта в Москве установили автоматы для покупки проездных билетов и пополнения карт «Тройка». Об этом сообщила газета «Метро».

Билетные автоматы уже появились возле плавучих причалов «Киевский», «Сердце столицы», «Береговой», «ЗИЛ», «Московская верфь» и «Печатники». Скоро их можно будет найти и около других причалов, обещают городские власти.

«Мы полностью интегрировали регулярные речные перевозки в транспортную систему столицы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Продолжаем делать поездки на электросудах удобнее», — прокомментировал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что пассажиры могут оплатить проезд на речном транспорте не только картой «Тройка», но и другими способами: банковской картой, биометрией, через СБП и абонементом «Единый». Карта москвича на речных трамвайчиках не принимается.

В зимний период в будни поездка по Москве-реке обойдется горожанам в 100 рублей по карте «Трока» и биометрии, в 120 рублей — при оплате бесконтактными способами. В выходные и праздники проезд будет стоить на 30 рублей дороже.

