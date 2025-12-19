В России заблокировали сервис помощи незрячим людям Be My Eyes

В России заблокировали приложения Be My Eyes, через которое незрячие и слабовидящие люди получали волонтерскую помощь. Об этом сообщило медиа «Такие дела».
Пользователи сервиса пожаловались, что у них проблемы с доступом к приложению. Представители Be My Eyes подтвердили, что на территории России наблюдаются сложности с работой сервиса.
«Приносим извинения за это, но, к сожалению, до тех пор пока ситуация с блокировками не изменится, наши услуги могут быть недоступны в России», — сказал директор по маркетингу Be My Eyes Энди Бейли.
Сервис Be My Eyes связывал слабовидящих и незрячих людей по видеосвязи с волонтерами. Те во время звонков помогали прочитать текст, определить цвет предмета, найти нужную вещь или сориентироваться в пространстве.
«Я пользовалась Be My Eyes 10 лет — почти с момента его основания, с 2015 года. В сентябре 2014-го я переехала и стала жить одна, отдельно от мамы. Тогда для меня Be My Eyes оказалось просто незаменимым», — поделилась Маргарита Мельникова из Екатеринбурга.
Девушка вспомнила, что волонтеры отвечали «в любое время дня и ночи». Они помогали Маргарите разбирать почтовые сообщения, настраивать технику и выбрать подобающую одежду на важное выступление или конференцию.
По словам Маргариты, сейчас звонки в приложении недоступны. Другие функции — распознавание изображений и объектов с помощью ИИ — работают только с VPN.
Почему приложение столкнулось с блокировкой, неясно. В официальном реестре Роскомнадзора сервиса Be My Eyes нет. У некоторых пользователей он все еще работает. Ограничения могут накладывать провайдеры, считает эксперт по цифровой и комплексной безопасности Сергей Смирнов.
«Я начал бы с домашнего/мобильного интернета. Важно, чтобы это был не только мобильный интернет, но и домашний. Чтобы это проверить, можно попросить коллег или друзей, пользующихся услугами других провайдеров, войти в приложение. Если где‑то работает, а где‑то нет, возможно, это проблема на уровне провайдера», — сказал он.
«Такие Дела» рекомендуют в качестве альтернативы российский сервис «Робин Онлайн». В нем также можно позвонить волонтеру, но функционал приложения не совпадает полностью.
«Мы не знаем, почему сейчас приложение Be My Eyes стало недоступно, но мы поняли, что людям нужна помощь, и наши специалисты и волонтеры работают без выходных», — отметила руководитель проекта Наталья Алексеева.