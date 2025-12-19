Джеймс Кэмерон реанимировал крысу на съемкках фильма «Бездна»

Американский режиссер Джеймс Кэмерон рассказал в интервью The Hollywood Reporter, что сделал сердечно-легочную реанимацию крысе на съемках фильма «Бездна».
Грызун, которого использовали для демонстрации технологии насыщения воды кислородом, утонул. Кэмерон решил его оживить с помощью искусственного дыхания — и это помогло.
В результате «Бездна» не потеряла сертификат «В ходе съемок ни одно животное не пострадало», а Кэмерон обзавелся питомцем. Кинематографист оставил крысу по кличке Бини себе.
«Мы с Бини сблизились благодаря этому. Я спас ему жизнь. Мы были как браться. Он сидел у меня на столе, пока я писал сценарий к „Терминатору-2“, и дожил до преклонного возраста. Он не выглядел особенно травмированным, хотя я знаю, что фильм запретили в Великобритании из‑за „жестокого обращения с животными“», — поделился Кэмерон.
Как отметило издание, спасение Бини — не единственная безумная история из жизни Кэмерона. Режиссер также вспомнил, как недовольный работник кейтеринга подмешал препарат для наркоза в суп команде «Титаника» и вызвал массовый психоз. Во время этого один из членов съемочной группы ударил Кэмерона ручкой в лицо.
Но рассказывать о своей жизни подробно режиссер не спешит. «Вы что, пишете биографический очерк? Я ненавижу эти чертовы очерки», — заявил он журналисту THR, потребовав сфокусироваться на его главном на сегодняшний день проекте — третьем фильме из серии «Аватар».
Кэмерон также готовится к релизу документального фильма о Билли Айлиш и работает над еще одной документальной лентой, посвященной путешествиям по миру. Подробности о последней пока держатся в секрете.
Следующим художественным фильмом кинематографиста, вероятно, не будет картина «Призраки Хиросимы» по книге Чарльза Пеллегрино. Она должна рассказать о Цутому Ямагути, пережившем ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки. Кэмерон пообещал Ямагути, когда тот был на смертном одре, что экранизирует его историю. Но у проекта пока нет сценария.