Nike выпустил чемоданы со специальным отсеком для кроссовок

«Простые вещи» и Wolee выпустят коллекцию с работами художников с ментальными особенностями
Джеймс Кэмерон рассказал, что первая версия третьего «Аватара» длилась почти 4 часа
Netflix продлил на второй сезон сериал «Икусагами: Последний самурай»
Копирайтер, SMM-менеджер и коуч войдут в новый классификатор профессий в России с 2026 года
Serebro выпустили песню «Снег идет». Релиз не понравился первой исполнительнице трека — Глюкозе
Джейк Коннелли из «Очень странных дел» 1,5 года врал всем, что снимается в документалке про майонез
Converse представил необычную кампанию в духе нулевых. Ее автором стала художница Лоиси Коэн
Звезды «Милых обманщиц» Люси Хейл и Иэн Хардинг воссоединятся в ленте «12 дней Рождества»
В Усть-Каре создадут первый в России официальный медвежий патруль
В 2025 году россияне чаще всего отдыхали за границей весной
Артисты из «Уральских пельменей» вступились за ДК «Химмаш» в Екатеринбурге
Wildberries запустил платформу экспресс-доставки еды
Мэттью МакКонахи и Зои Салдана сыграют в романтическом фильме «Позитано»
Трамп анонсировал Патриотические игры. В них примут участие по юноше и девушке из каждого штата
Погружение в киносны в локализованном трейлере «Воскрешения» Би Ганя
В США зумеры все чаще смотрят фильмы в кинотеатрах. Посещаемость выросла на 25%
Hogwarts Legacy разошлась тиражом в 40 млн, став одной из самых успешных игр в истории
Госдума приняла закон, позволяющий вводить в Москве платные зоны для проезда машин
Сэди Синк показала костюм и парики своей героини из «Очень странных дел»
США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт после случаев массовой стрельбы
Режиссер «Вонки» и «Приключений Паддингтона» возглавит экранизацию с игрушками Лабубу
Джессика Честейн крутит роман с молодым танцовщиком в трейлере драмы «Мечты» Мишеля Франко
Джейсон Айзекс снимется в сериале по Tomb Raider
Декабрь 2025-го станет одним из самых малоснежных в Москве в XXI веке
Вышел тизер фильма «Digger» Алехандро Гонсалеса Иньярриту
Продажи средств от похмелья в России стали рекордными за четыре года
Выход последнего фильма Роба Райнера отложили на неопределенный срок
Сериал «Молодой Шерлок» Гая Ричи обзавелся первым тизером и датой премьеры

Nike выпустил чемоданы со специальным отсеком для кроссовок

Фото: Nike

Спортивный бренд Nike представил две модели чемоданов. Их продажи стартуют весной 2026 года.

Обе модели имеют жесткий корпус, замки и поворачивающиеся на 360 градусов колеса. Линейка включает два размера: большой (29 дюймов) за 360 долларов, средний (26 дюймов) за 310 долларов.

Дизайн отсылает к культовым кроссовкам Air Force 1: рельеф на корпусе повторяет узор их подошвы. На внутренней стороне напечатана фраза: «Спасибо, что летите с Nike Air».

1/4
© Nike
2/4
© Nike
3/4
© Nike
4/4
© Nike

Новинка ориентирована в первую очередь на спортсменов. «Мы заметили, что спортсмены сильно изменились. Если раньше они преодолевали 40–50 миль на машине, чтобы принять участие в соревнованиях, то теперь часто летают — и это касается всех уровней и возрастов», — говорит Рейчел Липински, глобальный продуктовый директор Nike Bags.

Внутри есть специальный отсек для кроссовок, а с помощью регулируемых перегородок можно отделить потную одежду от чистой. Съемную подкладку на молнии можно стирать в машинке. «Мы знаем, что спортсмены путешествуют по всему миру, их одежда и обувь соприкасаются с чем угодно — землей, потом, тренажерным залом, со всем этим», — поясняет Алле Эванс, менеджер продуктовой линейки Nike Bags.

Расскажите друзьям