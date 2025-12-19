«Простые вещи» и Wolee выпустят коллекцию с работами художников с ментальными особенностями
Netflix продлил на второй сезон сериал «Икусагами: Последний выживший самурай»

Фото: Office Shirous

Netflix официально объявил о продлении на второй сезон своего японского исторического боевика «Икусагами: Последний выживший самурай». Решение было принято после успеха проекта по всему миру.

Первый сезон, вышедший осенью 2025 года, стал глобальным феноменом. Он возглавлял мировой топ-10 Netflix среди неанглоязычных сериалов и входил в десятку самых популярных шоу платформы в 88 странах.

В самой Японии проект удерживал первую строчку рейтингов четыре недели подряд. Уникальность сериала также признали критики. Он стал первым полностью японским проектом, номинированным на премию Critics’ Choice Awards как лучший иностранный сериал.

Режиссер Мичихито Фудзии и звезда, продюсер, а также постановщик боев Дзюнити Окада связывают успех с универсальностью истории. Сериал, основанный на романе — лауреате премии Наоки «Икусагами», представляет собой эпическую «королевскую битву» эпохи Мэйдзи, где 292 самурая сражаются за невероятное вознаграждение. Однако за стилизованными зрелищными поединками скрывается глубокая драма о выживании, долге и семье.

Еще до выхода первого сезона Окада намекал на возможность продолжения и потенциальное развитие вселенной. В мире оригинала книги присутствуют сверхъестественные и мистические элементы, связанные с божественной силой, которые лишь слегка были обозначены в первом сезоне.

