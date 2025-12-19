Копирайтер, SMM-менеджер и коуч войдут в новый классификатор профессий в России с 2026 года

В России с начала 2026 года вступят в силу изменения в официальном перечне профессий и их названий, сообщает ТАСС.



Действующий классификатор был утвержден в 1994 году, а последние изменения в него вносились в 2012 году. Новый документ разработали по поручению президента и утвердили приказом Росстандарта.



Среди новых профессий и должностей, которых не было в старом перечне, — коуч, спа-менеджер, копирайтер и SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту и инженер по 3D-печати, ландшафтный дизайнер, лейаут-артист, специалист по корпоративной социальной политике и многие другие. Большое количество новых специальностей касается таких сфер, как IT, финансы, производство контента, экология, отмечает ТАСС.