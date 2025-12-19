Копирайтер, SMM-менеджер и коуч войдут в новый классификатор профессий в России с 2026 года

«Простые вещи» и Wolee выпустят коллекцию с работами художников с ментальными особенностями
Джеймс Кэмерон рассказал, что первая версия третьего «Аватара» длилась почти 4 часа
Nike выпустил чемоданы со специальным отсеком для кроссовок
Netflix продлил на второй сезон сериал «Икусагами: Последний самурай»
Serebro выпустили песню «Снег идет». Релиз не понравился первой исполнительнице трека — Глюкозе
Джейк Коннелли из «Очень странных дел» 1,5 года врал всем, что снимается в документалке про майонез
Converse представил необычную кампанию в духе нулевых. Ее автором стала художница Лоиси Коэн
Звезды «Милых обманщиц» Люси Хейл и Иэн Хардинг воссоединятся в ленте «12 дней Рождества»
В Усть-Каре создадут первый в России официальный медвежий патруль
В 2025 году россияне чаще всего отдыхали за границей весной
Артисты из «Уральских пельменей» вступились за ДК «Химмаш» в Екатеринбурге
Wildberries запустил платформу экспресс-доставки еды
Мэттью МакКонахи и Зои Салдана сыграют в романтическом фильме «Позитано»
Трамп анонсировал Патриотические игры. В них примут участие по юноше и девушке из каждого штата
Погружение в киносны в локализованном трейлере «Воскрешения» Би Ганя
В США зумеры все чаще смотрят фильмы в кинотеатрах. Посещаемость выросла на 25%
Hogwarts Legacy разошлась тиражом в 40 млн, став одной из самых успешных игр в истории
Госдума приняла закон, позволяющий вводить в Москве платные зоны для проезда машин
Сэди Синк показала костюм и парики своей героини из «Очень странных дел»
США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт после случаев массовой стрельбы
Режиссер «Вонки» и «Приключений Паддингтона» возглавит экранизацию с игрушками Лабубу
Джессика Честейн крутит роман с молодым танцовщиком в трейлере драмы «Мечты» Мишеля Франко
Джейсон Айзекс снимется в сериале по Tomb Raider
Декабрь 2025-го станет одним из самых малоснежных в Москве в XXI веке
Вышел тизер фильма «Digger» Алехандро Гонсалеса Иньярриту
Продажи средств от похмелья в России стали рекордными за четыре года
Выход последнего фильма Роба Райнера отложили на неопределенный срок
Сериал «Молодой Шерлок» Гая Ричи обзавелся первым тизером и датой премьеры

Копирайтер, SMM-менеджер и коуч войдут в новый классификатор профессий в России с 2026 года

Фото: Brooke Cagle/Unsplash

В России с начала 2026 года вступят в силу изменения в официальном перечне профессий и их названий, сообщает ТАСС.

Действующий классификатор был утвержден в 1994 году, а последние изменения в него вносились в 2012 году. Новый документ разработали по поручению президента и утвердили приказом Росстандарта.

Среди новых профессий и должностей, которых не было в старом перечне, — коуч, спа-менеджер, копирайтер и SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту и инженер по 3D-печати, ландшафтный дизайнер, лейаут-артист, специалист по корпоративной социальной политике и многие другие. Большое количество новых специальностей касается таких сфер, как IT, финансы, производство контента, экология, отмечает ТАСС.

Всего в новом списке — 5 597 профессий рабочих и 4 338 должностей служащих.
Классификатор используется, в частности, для статистического учета, решения вопросов миграции рабочей силы, администрирования трудовых отношений между работодателем и работником, идентификации профессий при применении льгот для рабочих с вредными или тяжелыми условиями труда и так далее.

