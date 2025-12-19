«Этой песне 20 лет. И каждая строчка в ней — правда обо мне. Мне было пятнадцать. Однажды, зимним курганским вечером, я ждал девушку под ее окнами. Было темно, часов семь. Я увидел, как в ее окне погас свет: она заметила меня и не хотела, чтобы я видел, что она там не одна. Я сделал вид, что ухожу, а сам остался. Сидел на детских качелях во дворе и ждал. А снег шел. Крупный, новогодний. Я запрокидывал голову и ловил снежинки ртом», — поделился автор.