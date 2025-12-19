Джейк Коннелли из «Очень странных дел» 1,5 года врал всем, что снимается в документалке про майонез

Коннелли прошел кастинг на роль Дерека еще в 2024 году и во время съемок не мог никому говорить, что работает над «Очень странными делами». По его словам, документалка про майонез — идеальный ответ на вопрос «В чем ты постоянно снимаешься?», потому что после такого ответа у собеседника обычно не возникает дополнительных вопросов.