Джейк Коннелли из «Очень странных дел» 1,5 года врал всем, что снимается в документалке про майонез

13-летний актер Джейк Коннелли, исполнивший роль Дерека в пятом сезоне «Очень странных дел», полтора года врал окружающим, что снимается в документальном фильме про майонез. Об этом актер рассказал на шоу Джимми Фэллона.
Коннелли прошел кастинг на роль Дерека еще в 2024 году и во время съемок не мог никому говорить, что работает над «Очень странными делами». По его словам, документалка про майонез — идеальный ответ на вопрос «В чем ты постоянно снимаешься?», потому что после такого ответа у собеседника обычно не возникает дополнительных вопросов.
Действие пятого сезона разворачивается в 1987 году — спустя полтора года после событий четвертого. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться. В основе сюжета — решающее противостояние героев с главным злодеем Векной.
Первая часть пятого сезона «Очень странных дел» набрала 59,6 млн просмотров за первые пять дней. Это самый крупный старт в истории англоязычных сериалов Netflix. Среди всех премьер Netflix этот результат занимает третье место, уступая лишь второму и третьему сезонам корейского триллера «Игра в кальмара».