Звезды «Милых обманщиц» Люси Хейл и Иэн Хардинг воссоединятся в ленте «12 дней Рождества»

Фото: ABC Family

Звезды сериала «Милые обманщицы» Люси Хейл и Иэн Хардинг воссоединятся в ленте «The Twelve Dates of Christmas» (дословный перевод — «12 дней Рождества», или «12 свиданий Рождества»). Об этом сообщил Deadline.

Ромком выпустит Latigo Films, BuzzFeed Studios, Applewood Studios, CaliWood Pictures и Fortitude International. Режиссером станет Дэвид Липпер, создатель «Волчьей горы» и продюсер «Шпионской свадьбы» с Ребел Уилсон.

Фильм расскажет об успешной владелице магазина Кристине Уокер, которая посвятила свою жизнь карьере. Когда ее младшие братья и сестры женятся раньше нее, Кристина дает себе обещание: сходить на 12 свиданий за 12 недель.

По замыслу девушки, к Рождеству она должна найти «того самого». Воодушевленная героиня открывает для себя сложный и непредсказуемый мир онлайн-знакомств, завязывает неожиданные связи и понимает истинный смысл Рождества.

Сценарий картины написали Липпер и Сет Ховард. Продюсерами выступили Липпер и Роберт А.Дейли-мл. из Latigo Filmd, а также Райан Винтерстерн из Applewood Studios. Исполнительными продюсерами стали Джаред Эйнсон, Картер Дженкинс, Р.Уэсли Сирк III, Одра Грициус, Джина Панебианко, Джон Д.Стрейли и Надин Де Баррос.

