В Усть-Каре создадут первый в России официальный медвежий патруль

Первый в стране официальный медвежий патруль создадут в поселке Усть-Кара в Ненецком автономном округе (НАО), сообщил ТАСС.



С инициативой о создании патруля выступили сами местные жители, поскольку в поселок часто заходят белые медведи. «Был случай, когда я вблизи увидел лежащего „моржа“, который оказался белым медведем. Приходилось выезжать на вызовы родственников, когда хищник заходил в сам населенный пункт. Поэтому мы очень нуждаемся в средствах, которые позволят нам оперативно и безопасно реагировать на встречу с хищником», — рассказал Руслан Артеев, который был избран председателем патруля.



Для работы его участникам нужны средства нелетального отпугивания и первой помощи. Представители проекта «Чистая Арктика» передали жителям Усть-Кары специально разработанный комплект для отпугивания белых медведей и оказания первой помощи при конфликтах.



В его состав входят фальшфейер красного огня и дымовые шашки для сигнализации и создания визуальной преграды; пусковое устройство с комплектом сигнальных, светошумовых и аэрозольных патронов для безопасного отпугивания; горн туманный и мощные дальнобойные фонари (ручной и налобный); терморюкзак для экстренных ситуаций и аптечка первой медицинской помощи. Это оборудование позволит гуманно предотвращать нападения животных, спасая жизнь как людям, так и медведям.