«Простые вещи» и Wolee выпустят коллекцию с работами художников с ментальными особенностями

Параллельно с релизом коллекции, 20 и 21 декабря, в кофейне Wolee в Столярном переулке, 7, пройдет выставка-продажа оригинальных графических работ художников бюро «Простые вещи». Организаторы проекта характеризуют его как историю о стиле, рождающемся из искренности, и о силе разнообразия взглядов, где личное видение каждого автора становится главной ценностью.