«Простые вещи» и Wolee выпустят коллекцию с работами художников с ментальными особенностями

Инклюзивное дизайн-бюро «Простые вещи» и петербургский бренд Wolee выпустят совместную коллекцию. Она поступит в продажу 20 декабря.
Коллекция станет результатом творческого диалога девяти художников с ментальными особенностями, чьи работы легли в основу дизайна.
В линейку войдут предметы повседневного гардероба и аксессуары: футболки, лонгсливы, кошельки, а также стаканы, открытки и стикеры. Вся продукция будет украшена оригинальными графическими работами, вдохновленными темами из 90-х, историческими сюжетами и фантазийными существами.
Параллельно с релизом коллекции, 20 и 21 декабря, в кофейне Wolee в Столярном переулке, 7, пройдет выставка-продажа оригинальных графических работ художников бюро «Простые вещи». Организаторы проекта характеризуют его как историю о стиле, рождающемся из искренности, и о силе разнообразия взглядов, где личное видение каждого автора становится главной ценностью.