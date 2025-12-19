Wildberries запустил платформу экспресс-доставки еды

В США зумеры все чаще смотрят фильмы в кинотеатрах. Посещаемость выросла на 25%
Артисты из «Уральских пельменей» вступились за ДК «Химмаш» в Екатеринбурге
Мэттью МакКонахи и Зои Салдана сыграют в романтическом фильме «Позитано»
Трамп анонсировал Патриотические игры. В них примут участие по юноше и девушке из каждого штата
Погружение в киносны в локализованном трейлере «Воскрешения» Би Ганя
Hogwarts Legacy разошлась тиражом в 40 млн, став одной из самых успешных игр в истории
Госдума приняла закон, позволяющий вводить в Москве платные зоны для проезда машин
Сэди Синк показала костюм и парики своей героини из «Очень странных дел»
США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт после случаев массовой стрельбы
Режиссер «Вонки» и «Приключений Паддингтона» возглавит экранизацию с игрушками Лабубу
Джессика Честейн крутит роман с молодым танцовщиком в трейлере драмы «Мечты» Мишеля Франко
Джейсон Айзекс снимется в сериале по Tomb Raider
Декабрь 2025-го станет одним из самых малоснежных в Москве в XXI веке
Вышел тизер фильма «Digger» Алехандро Гонсалеса Иньярриту
Продажи средств от похмелья в России стали рекордными за четыре года
Выход последнего фильма Роба Райнера отложили на неопределенный срок
Сериал «Молодой Шерлок» Гая Ричи обзавелся первым тизером и датой премьеры
Самая дорогая квартира в Москве продается за 9,4 млрд рублей
«Все честно» Райана Мерфи стал худшим сериалом 2025 года по версии Metacritic
Сына Роба Райнера, обвиненного в убийстве родителей, в суде будет защищать адвокат Харви Вайнштейна
Овцы расследуют смерть Хью Джекмана в трейлере комедии «Три полные сумки: Овечий детектив»
Леди Гага рассказала, что сейчас записывает новую музыку
Вышел тизер-трейлер «Amarga Navidad» — нового фильма Педро Альмодовара
Хоррор «Другие» с Николь Кидман выйдет в повторный прокат в России
Тимоте Шаламе сравнил борьбу за «Грэмми» в категории «Лучший саундтрек» с Mortal Kombat
Разработчики Silent Hill рассматривают Россию как место действия для будущих игр
Российский турпоток в Таиланд в 2025 году превысил рекорд 2013 года
В Москве начал курсировать новогодний поезд метро

Wildberries запустил платформу экспресс-доставки еды

Фото: Rosebox/Unsplash

В мобильном приложении Wildberries появилась в тестовом режиме возможность экспресс-доставки еды и товаров. Об этом сообщило агентство «Москва».

Новая платформа — «Экспресс» — пока запущена в тестовом формате. Она позволяет выбрать товары, доступные для получения в течение от одного до четырех часов. В витрине можно найти в том числе продукты, готовые блюда, аптечные товары и цветы.

Ссылка на платформу расположена на странице каталога Wildberries в приложении. Когда пользователь указывает адрес доставки, система автоматически формирует витрину с доступными для него покупками.

Экспресс-доставка пока работает только в мобильном приложении маркетплейса. На сайте функция появится в 2026 году, обещают в компании.

Расскажите друзьям