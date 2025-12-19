Трамп анонсировал Патриотические игры. В них примут участие по юноше и девушке из каждого штата

Президент США Дональд Трамп объявил, что осенью 2026 года в стране пройдут первые Патриотические игры (Patriot Games), сообщает CNN.
Четырехдневное соревнование у многих вызвало ассоциации с «Голодными играми» Сьюзен Коллинз. Как и в подростковой антиутопии, в нем примут участие старшеклассники — по одному юноше и одной девушке от каждого штата.
В видеообращении президент также рассказал о планах построить арку-монумент в центре Вашингтона. «Мы единственное крупное место без Триумфальной арки. Прекрасной Триумфальной арки, такой как в Париже, где у них есть великая красивая арка. Они называют ее Триумфальной аркой, и очень скоро она будет у нас в Вашингтоне», — сказал Трамп.
Ранее, в конце ноября, Трамп подписал закон о рассекречивании документов Джеффри Эпштейна. «По моему указанию министерство юстиции уже передало конгрессу около пятидесяти тысяч страниц документов», — отметил он.
Изначально президент выступал против публикации материалов, но изменил позицию, когда стало ясно, что республиканцы в палате представителей поддержат закон вместе с демократами.