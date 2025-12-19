Погружение в киносны в локализованном трейлере «Воскрешения» Би Ганя

U Films поделился с «Афишей Daily» локализованным трейлером фильма «Воскрешение» Би Ганя. Картина, получившая специальный приз жюри на Каннском кинофестивале, выйдет в российский прокат 22 января.
Жюльет Бинош, председатель жюри Канн-2025, назвала фильм инопланетным: «Он поразил меня своей визуальной стороной. Это исключительное произведение. Картина дает нам свободу воображать, находить подтексты и чувствовать себя живыми. Он полон поэзии и пробуждает в нас что-то особенное».
По сюжету в будущем люди отказались от снов ради вечной жизни. Главная героиня должна найти и разбудить оставшихся Мечтателей, но один из них настолько отчаянно цепляется за свои фантазии, что готов умереть за них. Героиня решает подарить ему достойный конец — уходя, он увидит свой последний сон под названием «кино».
Вместе со зрителем Мечтатель отправляется в путешествие сквозь столетнюю историю кинематографа. Оно состоит из пяти глав, каждая из которых посвящена одному из чувств: немое кино (зрение), нуар (слух), философская притча (вкус), авантюрная драмеди (обоняние) и романтическое фэнтези (осязание).
С 22 января фильм выйдет в широкий прокат в России. Уже открыта продажа билетов на предпремьерные показы, один из которых состоится 17 января в киноцентре «Мосфильм» с онлайн-участием режиссера Би Ганя.