Погружение в киносны в локализованном трейлере «Воскрешения» Би Ганя

В США зумеры все чаще смотрят фильмы в кинотеатрах. Посещаемость выросла на 25%
Hogwarts Legacy разошлась тиражом в 40 млн, став одной из самых успешных игр в истории
Госдума приняла закон, позволяющий вводить в Москве платные зоны для проезда машин
Сэди Синк показала костюм и парики своей героини из «Очень странных дел»
США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт после случаев массовой стрельбы
Режиссер «Вонки» и «Приключений Паддингтона» возглавит экранизацию с игрушками Лабубу
Джессика Честейн крутит роман с молодым танцовщиком в трейлере драмы «Мечты» Мишеля Франко
Джейсон Айзекс снимется в сериале по Tomb Raider
Декабрь 2025-го станет одним из самых малоснежных в Москве в XXI веке
Вышел тизер фильма «Digger» Алехандро Гонсалеса Иньярриту
Продажи средств от похмелья в России стали рекордными за четыре года
Выход последнего фильма Роба Райнера отложили на неопределенный срок
Сериал «Молодой Шерлок» Гая Ричи обзавелся первым тизером и датой премьеры
Самая дорогая квартира в Москве продается за 9,4 млрд рублей
«Все честно» Райана Мерфи стал худшим сериалом 2025 года по версии Metacritic
Сына Роба Райнера, обвиненного в убийстве родителей, в суде будет защищать адвокат Харви Вайнштейна
Овцы расследуют смерть Хью Джекмана в трейлере комедии «Три полные сумки: Овечий детектив»
Леди Гага рассказала, что сейчас записывает новую музыку
Вышел тизер-трейлер «Amarga Navidad» — нового фильма Педро Альмодовара
Хоррор «Другие» с Николь Кидман выйдет в повторный прокат в России
Тимоте Шаламе сравнил борьбу за «Грэмми» в категории «Лучший саундтрек» с Mortal Kombat
Разработчики Silent Hill рассматривают Россию как место действия для будущих игр
Российский турпоток в Таиланд в 2025 году превысил рекорд 2013 года
В Москве начал курсировать новогодний поезд метро
Тейлор Свифт выступает с Сабриной Карпентер в тизере 3-го и 4-го эпизодов «Конца эры»
Джиган может сыграть Воланда в экранизации «Мастера и Маргариты» от ТНТ
Кевин Спейси впервые после «Карточного домика» вернется на ТВ в итальянском комедийном сериале
В Госдуме приняли закон о самозапрете на участие в азартных играх

Погружение в киносны в локализованном трейлере «Воскрешения» Би Ганя

U Films поделился с «Афишей Daily» локализованным трейлером фильма «Воскрешение» Би Ганя. Картина, получившая специальный приз жюри на Каннском кинофестивале, выйдет в российский прокат 22 января.

Жюльет Бинош, председатель жюри Канн-2025, назвала фильм инопланетным: «Он поразил меня своей визуальной стороной. Это исключительное произведение. Картина дает нам свободу воображать, находить подтексты и чувствовать себя живыми. Он полон поэзии и пробуждает в нас что-то особенное».

По сюжету в будущем люди отказались от снов ради вечной жизни. Главная героиня должна найти и разбудить оставшихся Мечтателей, но один из них настолько отчаянно цепляется за свои фантазии, что готов умереть за них. Героиня решает подарить ему достойный конец — уходя, он увидит свой последний сон под названием «кино».

Вместе со зрителем Мечтатель отправляется в путешествие сквозь столетнюю историю кинематографа. Оно состоит из пяти глав, каждая из которых посвящена одному из чувств: немое кино (зрение), нуар (слух), философская притча (вкус), авантюрная драмеди (обоняние) и романтическое фэнтези (осязание).

С 22 января фильм выйдет в широкий прокат в России. Уже открыта продажа билетов на предпремьерные показы, один из которых состоится 17 января в киноцентре «Мосфильм» с онлайн-участием режиссера Би Ганя.

Воскрешение
Фантастика / с 17 января
