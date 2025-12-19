В Великобритании поколение в возрасте от 16 до 29 лет имеет самый высокий уровень одиночества. Об этом со ссылкой на данные исследования сообщает Би-би-си.
Согласно данным Национальной статистической службы (ONS) 33% британцев в возрасте 16–29 лет чувствуют себя одинокими «часто, всегда или иногда». Для сравнения: среди людей старше 70 лет этот показатель составляет лишь 17%.
«Взрослые в возрасте от 18 до 24 лет являются самыми одинокими — за ними следуют пожилые люди», — рассказала профессор Андреа Уигфилд, директор Центра исследований одиночества в Шеффилдском университете Халлама.
