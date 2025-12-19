Госдума приняла закон, позволяющий вводить в Москве платные зоны для проезда машин

Госдума России в третьем чтении приняла закон, разрешающий властям Москвы и федеральной территории «Сириус» вводить платные зоны для проезда автомобилей.
Поправки внесены в законы «Об автомобильных дорогах» и «О статусе столицы». Власти Москвы и «Сириуса» получат право самостоятельно определять границы платных зон, выбирать оператора, устанавливать порядок расчета платы, максимальный тариф и льготы.
В законопроекте указано, что в Москве платная зона может вводиться «в целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного состояния территории города».
В настоящий момент закон поступил из Госдумы в Совет Федерации. После одобрения верхней палатой его должен подписать президент России. Предположительная дата вступления закона в силу — 1 марта 2026 года.
Ранее Госдума также приняла закон о самозапрете на участие в азартных играх. Его можно установить, подав заявление на «Госуслугах». Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года после подписания президентом.