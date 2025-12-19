В США зумеры все чаще смотрят фильмы в кинотеатрах. Посещаемость выросла на 25%
Сэди Синк показала костюм и парики своей героини из «Очень странных дел»

Актриса Сэди Синк, исполняющая роль Макс в сериале Netflix «Очень странные дела», поделилась новыми фотографиями со съемок пятого сезона.

На снимках можно увидеть наряд Холли — синее платье и сапоги, отсылающие к образу Дороти из «Волшебника страны Оз», — и костюм Векны, включающий коричневый пиджак с красным галстуком. На другом закадровом фото показаны четыре парика Макс.

Премьера финального сезона «Очень странных дел» разделена на три части: первые четыре серии вышли 26 ноября, следующие три станут доступны 25 декабря (уже доступен первый отрывок), а финал запланирован на 31 декабря.

Действие пятого сезона разворачивается в 1987 году — спустя полтора года после событий четвертого сезона. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться. В основе сюжета — решающее противостояние героев с главным злодеем Векной.

Первая часть пятого сезона «Очень странных дел» набрала 59,6 млн просмотров за первые пять дней. Это самый крупный старт в истории англоязычных сериалов Netflix. Среди всех премьер Netflix этот результат занимает третье место, уступая лишь второму и третьему сезонам корейского триллера «Игра в кальмара».

