США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт после случаев массовой стрельбы

По заявлению министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, этот человек никогда не должен был попасть в США. «По указанию президента [США Дональда] Трампа я немедленно приказываю USCIS приостановить программы DV1 для обеспечения того, чтобы американцам больше не причинялся вред из-за этой пагубной программы», — написала она в своих соцсетях.