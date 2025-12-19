Овцы расследуют смерть Хью Джекмана в трейлере комедии «Три полные сумки: Овечий детектив»
Режиссер «Вонки» и «Приключений Паддингтона» возглавит экранизацию игрушек Лабубу

Пол Кинг, известный по успешным семейным фильмам «Вонка» с Тимоти Шаламе и двум частям франшизы «Приключения Паддингтона», станет режиссером художественного фильма по игрушкам Лабубу.

Сейчас проект находится на ранней стадии разработки и будет реализован студией Sony Pictures при участии создателя бренда.

Лабубу были созданы гонконгским художником Касингом Лунгом и изначально появились десять лет назад не как игрушки, а как персонажи книжной серии. Эта повествовательная основа и даст создателям фильма материал для построения сюжета.

Фильм Кинга «Вонка» собрал в мировом прокате 635 млн долларов, а две первые части о Паддингтоне принесли почти полмиллиарда. В настоящее время Кинг также участвует в создании третьего фильма о знаменитом медведе в качестве сценариста и исполнительного продюсера. 

Всемирно популярными Лабубу стали в 2019 году, когда линейку Labubu выпустил китайский ретейлер Pop Mart. Игрушки сначала произвели сенсацию на рынках Юго-Восточной Азии, а затем покорили весь остальной мир. Прибыль Pop Mart только в начале этого года выросла на 350 процентов.

Впрочем, в России интерес к Лабубу постепенно пошел на спад. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что продажи в сентябре сократились почти на 40% по сравнению с августом.

