Кристин Кэбот дала интервью The New York Times после скандала с изменой на концерте Coldplay

По пути на стадион она узнала из текстового сообщения, что ее без пяти минут бывший муж собирается посетить этот же концерт. «Это меня смутило», — призналась Кристин, хотя на тот момент, по ее словам, они с Байроном не были парой. Впрочем, по ходу концерта они все больше стали вести себя, как пара.