Джейсон Айзекс снимется в сериале по Tomb Raider

Джейсон Айзекс, звезда «Гарри Поттера» и «Белого лотоса», снимется в сериале по игре Tomb Raider. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на собственные источники.
Какую роль исполнит актер, пока неясно. Главная роль в шоу достанется Софи Тернер из «Игры престолов». Она станет третьей актрисой, сыгравшей Лару Крофт после Анджелины Джоли и Алисии Викандер.
В актерский состав сериала также войдет Сигурни Уивер. Сюжет проекта на сегодняшний день держится в секрете. Сценарий шоу создает Фиби Уоллер-Бридж, автор «Дряни».
Съемки начнутся 19 января. Уоллер-Бридж станет продюсером проекта наряду с со-шоураннером Чадом Ходжем, Джонатаном Ван Туллекеном («Сегун»), Дженни Робинс из Wells Street Productions, Дмитрием М. Джонсоном, Майком Голдбергом и Тимоти И. Стивенсоном из Story Kitchen, а также Майклом Шеелом.
Сериал разрабатывают Amazon MGM, Crystal Dynamics и Legendary Television. Шоу выпустит стриминговый сервис Prime Video.