Вышел тизер фильма «Digger» Алехандро Гонсалес Иньярриту

Кадр: One Media/YouTube

На ютуб-канале One Media опубликовали тизер фильма «Digger» («Диггер») Алехандро Гонсалеса Иньярриту, автора «Выжившего» и «Бердмэна». В нем снялся Том Круз.

Проект представят кинокомпании Warner Bros. и Legendary Entertainment. Лента описывается как «комедия катастрофических масштабов», премьера которой состоится 2 октября.

Видео: One Media/YouTubr

Съемки картины проходили в течение шести месяцев в Великобритании. «Digger» станет первым англоязычным фильмом Иньярриту после «Выжившего».

Режиссер выступит в качестве постановщика и продюсера картины наряду с Крузом. Иньярриту написал сценарий «Digger» в 2023 году в соавторстве с Николасом Джакобоне и Александром Динеларисом, работавшими над «Бердменом», а также Сабиной Берман.

Круз играет роль Диггера Роквелла, самого могущественного человека в мире, который отправляется в отчаянную миссию, чтобы доказать, что он спаситель человечества. Миру угрожает катастрофа, развязанная самим Диггером.

В актерский состав, помимо Круза, вошли также Сандра Хюллер, Джон Гудман, Майкл Стулбарг, Джесси Племонс, Софи Уайлд, Риз Ахмед и Эмма Д’Арси.

