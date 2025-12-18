Вышел тизер фильма «Digger» Алехандро Гонсалес Иньярриту

На ютуб-канале One Media опубликовали тизер фильма «Digger» («Диггер») Алехандро Гонсалеса Иньярриту, автора «Выжившего» и «Бердмэна». В нем снялся Том Круз.
Проект представят кинокомпании Warner Bros. и Legendary Entertainment. Лента описывается как «комедия катастрофических масштабов», премьера которой состоится 2 октября.
Съемки картины проходили в течение шести месяцев в Великобритании. «Digger» станет первым англоязычным фильмом Иньярриту после «Выжившего».
Режиссер выступит в качестве постановщика и продюсера картины наряду с Крузом. Иньярриту написал сценарий «Digger» в 2023 году в соавторстве с Николасом Джакобоне и Александром Динеларисом, работавшими над «Бердменом», а также Сабиной Берман.
Круз играет роль Диггера Роквелла, самого могущественного человека в мире, который отправляется в отчаянную миссию, чтобы доказать, что он спаситель человечества. Миру угрожает катастрофа, развязанная самим Диггером.
В актерский состав, помимо Круза, вошли также Сандра Хюллер, Джон Гудман, Майкл Стулбарг, Джесси Племонс, Софи Уайлд, Риз Ахмед и Эмма Д’Арси.