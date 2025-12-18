Овцы расследуют смерть Хью Джекмана в трейлере комедии «Три полные сумки: Овечий детектив»
Декабрь 2025-го станет одним из самых малоснежных в Москве в XXI веке

Фото: Кузьмиченок Василий/Агентство «Москва»

Декабрь этого года в Москве станет одним из самых малоснежных в XXI веке как по количеству выпавших осадков, так и по высоте снежного покрова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

С начала месяца в столице выпало 13 миллиметров осадков, а максимум снежного покрова составляет 3 сантиметра. Сейчас самые малоснежные ― декабрь 2007 года, когда выпало 14 миллиметров осадков, и декабрь 2019-го с максимумом высоты снежного покрова в 4 сантиметра. 

В ближайшие воскресенье-понедельник в городе возможны осадки, но не более 1-2 миллиметров. Во вторник холодный фронт отметится небольшим снегом, но в обоих случаях на появление снежного покрова рассчитывать не приходится. 

Вся надежда на последнюю неделю уходящего года, отмечает синоптик. 29-30 декабря может выпасть до 1-6 сантиметров снега, что «с большой натяжкой может поспособствовать снежным развлечениям».

