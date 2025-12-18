Продажи средств от похмелья в России стали рекордными за четыре года

Продажи средств от похмелья в российских аптеках за десять месяцев 2025-го выросли год к году сразу на 27% — и в упаковках, и в деньгах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные DSM Group.
С января по октябрь россияне купили 1,96 млн упаковок антипохмельных препаратов на 803 млн рублей. Это больше, чем за любой другой аналогичный период с 2022 года.
Самым популярным средством в категории стал «Алка-Зельцер». В пятерку также вошли четыре БАДа ― «Stop похмелье», «Бодрое утро», «Day after плюс» и «Витамир алкодетокс».
При этом пить россияне стали меньше. По данным Росалкотабакконтроля, в январе—ноябре розничная продажа алкоголя сократилась на 9,8%. Продажи водки упали на 3,5%, вина ― на 1,5%, пива ― на 16,9%.
Гендиректор «InfoLine-аналитики» Михаил Бурмистров объясняет растущую популярность антипохмельных средств трендом на здоровый образ жизни. По его мнению, препараты против похмелья могли заинтересовать зумеров, которые пьют меньше, и миллениалов, которые с возрастом более нуждаются в таких лекарствах. Еще одной причиной Бурмистров называет желание россиян быть более работоспособными на фоне роста конкуренции на рынке труда.