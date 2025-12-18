Овцы расследуют смерть Хью Джекмана в трейлере комедии «Три полные сумки: Овечий детектив»
Продажи средств от похмелья в России стали рекордными за четыре года

Фото: Aleksandr Popov/Unsplash

Продажи средств от похмелья в российских аптеках за десять месяцев 2025-го выросли год к году сразу на 27% — и в упаковках, и в деньгах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные DSM Group. 

С января по октябрь россияне купили 1,96 млн упаковок антипохмельных препаратов на 803 млн рублей. Это больше, чем за любой другой аналогичный период с 2022 года.

Самым популярным средством в категории стал «Алка-Зельцер». В пятерку также вошли четыре БАДа ― «Stop похмелье», «Бодрое утро», «Day after плюс» и «Витамир алкодетокс». 

При этом пить россияне стали меньше. По данным Росалкотабакконтроля, в январе—ноябре розничная продажа алкоголя сократилась на 9,8%. Продажи водки упали на 3,5%, вина ― на 1,5%, пива ― на 16,9%.

Гендиректор «InfoLine-аналитики» Михаил Бурмистров объясняет растущую популярность антипохмельных средств трендом на здоровый образ жизни. По его мнению, препараты против похмелья могли заинтересовать зумеров, которые пьют меньше, и миллениалов, которые с возрастом более нуждаются в таких лекарствах.  Еще одной причиной Бурмистров называет желание россиян быть более работоспособными на фоне роста конкуренции на рынке труда. 

