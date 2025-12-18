Сериал «Молодой Шерлок» Гая Ричи обзавелся первым тизером и датой премьеры

Prime Video представил первый тизер-трейлер сериала «Молодой Шерлок» Гая Ричи. Одновременно стриминг объявил, что все восемь эпизодов выйдут 4 марта.
Действие развернется в Оксфорде 1870-х годов и расскажет «историю происхождения любимого детектива сэра Артура Конан Дойла», как гласит синопсис. В сериале покажут Шерлока Холмса анархичным и резким подростком, которому поручают первое в его жизни дело. В ходе расследования убийства герой раскрывает международный заговор, который навсегда меняет его судьбу.
Главную роль исполнил Хиро Файнс-Тиффин. В каст также вошли Донал Финн («Колесо времени»), Цэн Цзинэ («Задача трех тел»), Джозеф Файнс («Рассказ служанки»), Наташа МакЭлхон («Halo»), Макс Айронс («Кондор») и Колин Ферт («Король говорит!»).
Проект основан на спин-офф-серии книг Эндрю Лейна. Ричи снял первые два эпизода и выступил исполнительным продюсером.
Для Ричи это не первое обращение к миру, созданному сэром Конан Дойлом. В 2009 году он выпустил фильм «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу, а в 2011-м — продолжение «Шерлок Холмс: Игра теней».