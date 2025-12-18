Овцы расследуют смерть Хью Джекмана в трейлере комедии «Три полные сумки: Овечий детектив»

На ютуб-канале Amazon MGM Studios опубликовали трейлер комедии «Три полные сумки: Овечий детектив» («The Sheep Detectives») с Хью Джекманом в главной роли.
Звезда «Людей Икс» и «Величайшего шоумена» сыграл пастуха Джорджа, который присматривает за стадом овец. Однажды животные обнаруживают Джорджа бездыханным — и решают расследовать, что с ним случилось.
Каким получится овечье расследование, станет известно в мае, когда фильм выйдет в кинопрокат. Помимо Джекмана и овец, в нем появятся Николас Браун, Николас Галицин, Молли Гордон и Эмма Томпсон.
В актерский состав вошли также Хон Чау, Джулия Луис-Дрейфус, Брайан Крэнстон, Крис О’Дауд, Реджина Холл, Патрик Стюарт, Бэлла Рэмси и Рис Дарби. Картину поставил режиссер Кайл Балда по сценарию Крейга Мазина и Леони Суонн.