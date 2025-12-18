Овцы расследуют смерть Хью Джекмана в трейлере комедии «Три полные сумки: Овечий детектив»

В Греции редкие тюлени-монахи прячутся в пещерах из‑за массового туризма
Сына Роба Райнера, обвиненного в убийстве родителей, в суде будет защищать адвокат Харви Вайнштейна
Леди Гага рассказала, что сейчас записывает новую музыку
Вышел тизер-трейлер «Amarga Navidad» — нового фильма Педро Альмодовара
Хоррор «Другие» с Николь Кидман выйдет в повторный прокат в России
Тимоте Шаламе сравнил борьбу за «Грэмми» в категории «Лучший саундтрек» с Mortal Kombat
Разработчики Silent Hill рассматривают Россию как место действия для будущих игр
Российский турпоток в Таиланд в 2025 году превысил рекорд 2013 года
В Москве начал курсировать новогодний поезд метро
Тейлор Свифт выступает с Сабриной Карпентер в тизере 3-го и 4-го эпизодов «Конца эры»
Джиган может сыграть Воланда в экранизации «Мастера и Маргариты» от ТНТ
Кевин Спейси впервые после «Карточного домика» вернется на ТВ в итальянском комедийном сериале
В Госдуме приняли закон о самозапрете на участие в азартных играх
Обнять березу, сплести кокон и затеряться в сенях: в Музее Москвы открылась выставка-ретрит
«Индиана Джонс» и «Парк Юрского периода»: россияне назвали любимые фильмы Стивена Спилберга
Мартин Скорсезе рассказал, что ему приснился «Франкенштейн» Гильермо дель Торо
В парках Москвы открылись зоны с кострами
В России аудитория Telegram выросла до рекордных 105 млн
Появились новые кадры из «Марти Великолепного» с Тимоте Шаламе
В России разрешат покупку алкоголя и сигарет по Max наравне с паспортом
Джойс планирует уничтожение Векны в новом отрывке из 2-й части 5-го сезона «Очень странных дел»
Россияне назвали самые привлекательные для трудоустройства компании в стране
Тим Бертон создал обложку для нового альбома A$AP Rocky
На ВДНХ открылась первая в России публичная энтомологическая лаборатория
В Китае вырос спрос на опасных экзотических змей после выхода «Зверополиса-2»
Apple TV и Legendary запускают приквел к «Монарх: Наследие монстров» с Уайаттом Расселлом
Wildberries планирует запустить онлайн-кинотеатр
Москва возглавила рейтинг внутреннего туризма России в 2025 году

Овцы расследуют смерть Хью Джекмана в трейлере комедии «Три полные сумки: Овечий детектив»

Фото: Amazon MGM Studios/YouTube

На ютуб-канале Amazon MGM Studios опубликовали трейлер комедии «Три полные сумки: Овечий детектив» («The Sheep Detectives») с Хью Джекманом в главной роли.

Звезда «Людей Икс» и «Величайшего шоумена» сыграл пастуха Джорджа, который присматривает за стадом овец. Однажды животные обнаруживают Джорджа бездыханным — и решают расследовать, что с ним случилось.

Видео: Amazon MGM Studios/YouTube

Каким получится овечье расследование, станет известно в мае, когда фильм выйдет в кинопрокат. Помимо Джекмана и овец, в нем появятся Николас Браун, Николас Галицин, Молли Гордон и Эмма Томпсон.

В актерский состав вошли также Хон Чау, Джулия Луис-Дрейфус, Брайан Крэнстон, Крис О’Дауд, Реджина Холл, Патрик Стюарт, Бэлла Рэмси и Рис Дарби. Картину поставил режиссер Кайл Балда по сценарию Крейга Мазина и Леони Суонн.

