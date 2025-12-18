На ютуб-канале Warner Bros. Pictures España опубликовали тизер-трейлер «Amarga Navidad» — нового фильма Педро Альмодовара. Он выйдет в зарубежный кинопрокат 20 марта.
Ролик показал разрозненные отрывки, в которых зрители увидели героев будущей картины. Их сыграли Барбара Ленни, Леонардо Сбаралья, Айтана Санчес-Хихон, Виктория Луэнго, Патрик Криадо, Милена Смит, Ким Гутьеррес, Росси де Пальма, Кармен Мачи и Глория Муньос.
Альмодовар снял «Amarga Navidad» (дословный перевод с испанского — «Горькое Рождество») по собственному сценарию. Продюсером проект стал Агустин Альмодовар. Съемки прошли в Мадриде и на острове Лансароте, входящем в архипелаг Канарских островов.
Фильм расскажет о директоре рекламного агентства Эльзе, мать которой умирает во время рождественских праздников. Девушка с головой погружается в работу в попытке справиться с горем, не давая себе времени на настоящее переживание потери.
Однажды паническая атака заставляет ее остановиться и сделать перерыв. Она отправляется на Канары вместе с подругой Патрисией, в то время как партнер и опора героини Бонифасио остается в городе.
История этих трех героев развивается параллельно с историей сценариста и режиссера Рауля Дурана. Авторы утверждают, что картина исследует, как переплетаются жизнь и вымысел, как неразрывно и порой болезненно они связаны.