Овцы расследуют смерть Хью Джекмана в трейлере комедии «Три полные сумки: Овечий детектив»
Сына Роба Райнера, обвиненного в убийстве родителей, в суде будет защищать адвокат Харви Вайнштейна
Леди Гага рассказала, что сейчас записывает новую музыку
Хоррор «Другие» с Николь Кидман выйдет в повторный прокат в России
Тимоте Шаламе сравнил борьбу за «Грэмми» в категории «Лучший саундтрек» с Mortal Kombat
Разработчики Silent Hill рассматривают Россию как место действия для будущих игр
Российский турпоток в Таиланд в 2025 году превысил рекорд 2013 года
В Москве начал курсировать новогодний поезд метро
Тейлор Свифт выступает с Сабриной Карпентер в тизере 3-го и 4-го эпизодов «Конца эры»
Джиган может сыграть Воланда в экранизации «Мастера и Маргариты» от ТНТ
Кевин Спейси впервые после «Карточного домика» вернется на ТВ в итальянском комедийном сериале
В Госдуме приняли закон о самозапрете на участие в азартных играх
Обнять березу, сплести кокон и затеряться в сенях: в Музее Москвы открылась выставка-ретрит
«Индиана Джонс» и «Парк Юрского периода»: россияне назвали любимые фильмы Стивена Спилберга
Мартин Скорсезе рассказал, что ему приснился «Франкенштейн» Гильермо дель Торо
В парках Москвы открылись зоны с кострами
В России аудитория Telegram выросла до рекордных 105 млн
Появились новые кадры из «Марти Великолепного» с Тимоте Шаламе
В России разрешат покупку алкоголя и сигарет по Max наравне с паспортом
Джойс планирует уничтожение Векны в новом отрывке из 2-й части 5-го сезона «Очень странных дел»
Россияне назвали самые привлекательные для трудоустройства компании в стране
Тим Бертон создал обложку для нового альбома A$AP Rocky
В Греции редкие тюлени-монахи прячутся в пещерах из‑за массового туризма
На ВДНХ открылась первая в России публичная энтомологическая лаборатория
В Китае вырос спрос на опасных экзотических змей после выхода «Зверополиса-2»
Apple TV и Legendary запускают приквел к «Монарх: Наследие монстров» с Уайаттом Расселлом
Wildberries планирует запустить онлайн-кинотеатр
Москва возглавила рейтинг внутреннего туризма России в 2025 году

Вышел тизер-трейлер «Amarga Navidad» — нового фильма Педро Альмодовара

Фото: Warner Bros. Pictures España/YouTube

На ютуб-канале Warner Bros. Pictures España опубликовали тизер-трейлер «Amarga Navidad» — нового фильма Педро Альмодовара. Он выйдет в зарубежный кинопрокат 20 марта.

Ролик показал разрозненные отрывки, в которых зрители увидели героев будущей картины. Их сыграли Барбара Ленни, Леонардо Сбаралья, Айтана Санчес-Хихон, Виктория Луэнго, Патрик Криадо, Милена Смит, Ким Гутьеррес, Росси де Пальма, Кармен Мачи и Глория Муньос.

Видео: Warner Bros. Pictures España/YouTube

Альмодовар снял «Amarga Navidad» (дословный перевод с испанского — «Горькое Рождество») по собственному сценарию. Продюсером проект стал Агустин Альмодовар. Съемки прошли в Мадриде и на острове Лансароте, входящем в архипелаг Канарских островов.

Фильм расскажет о директоре рекламного агентства Эльзе, мать которой умирает во время рождественских праздников. Девушка с головой погружается в работу в попытке справиться с горем, не давая себе времени на настоящее переживание потери.

Однажды паническая атака заставляет ее остановиться и сделать перерыв. Она отправляется на Канары вместе с подругой Патрисией, в то время как партнер и опора героини Бонифасио остается в городе.

История этих трех героев развивается параллельно с историей сценариста и режиссера Рауля Дурана. Авторы утверждают, что картина исследует, как переплетаются жизнь и вымысел, как неразрывно и порой болезненно они связаны.

Расскажите друзьям