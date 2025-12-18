Овцы расследуют смерть Хью Джекмана в трейлере комедии «Три полные сумки: Овечий детектив»
Сына Роба Райнера, обвиненного в убийстве родителей, в суде будет защищать адвокат Харви Вайнштейна

Фото: Rommel Demano/Getty Images

Ника Райнера, обвиненного в убийстве своего отца Роба Райнера и его супруги Мишель Сингер, будет защищать адвокат Алан Джексон, сообщает Variety.

Джексон ранее представлял в суде интересы продюсера Харви Вайнштейна и актера Кевина Спейси. Вайнштейна в 2020 году признали виновным в сексуализированном насилии и приговорили к 23 годам лишения свободы, а недавно вновь осудили за изнасилование. Спейси также недавно столкнулся с новыми обвинениями в домогательствах. Их подали трое мужчин, утверждающих, что актер совершал противоправные действия в период с 2000 по 2013 год.

14 декабря Роба Райнера и Мишель Сингер нашли мертвыми в их доме в престижном районе Брентвуд. Роб Райнер известен как режиссер фильмов «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Несколько хороших парней». Его супруга была фотографом и продюсером.

В тот же день, 14 декабря, по обвинению в убийстве арестовали 32-летнего Ника Райнера. По информации СМИ, изначально за его освобождение назначили залог в размере 4 млн долларов, но затем возможность залога отменили.

Другие дети Райнера и Сингер — Роми и Джейк — вчера назвали смерть родителей «ужасной и сокрушительной». «Словами невозможно описать невообразимую боль, которую мы испытываем каждую минуту дня», — признались они.

